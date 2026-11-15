Una oportunidad para quienes buscan incorporarse al mercado laboral sin contar con experiencia previa se realizará este sábado 14 de noviembre de 2026 en Maipú, donde se desarrollará una jornada de reclutamiento masivo para cubrir puestos del sector logístico.

La actividad es organizada por Grupo Teamwork, en colaboración con la iniciativa «Cruzada X el Empleo», y se llevará a cabo presencialmente entre las 10:00 y las 17:00 horas, en la sede de INACAP Maipú en avenida Américo Vespucio 974, Maipú.

Según los organizadores, quienes cumplan con las condiciones de selección podrían comenzar a trabajar durante la semana del 16 de noviembre, dependiendo de las necesidades de contratación de cada operación.

¿Qué empleos están disponibles y en qué comunas?

La convocatoria busca reforzar los equipos de centros de distribución ante el aumento de la actividad logística por el Black Friday y la temporada de fin de año.

Los cargos disponibles son:

Operarios de bodega : labores de recepción, almacenamiento y preparación de pedidos.

: labores de recepción, almacenamiento y preparación de pedidos. Maquinistas: puestos para quienes cuenten con licencia de conducir clase D vigente.

puestos para quienes cuenten con licencia de conducir clase D vigente. Administrativos logísticos y de transporte: funciones de apoyo a las operaciones y coordinación logística.

Los puestos se desempeñarán principalmente en centros de distribución ubicados en las comunas de Cerrillos, San Bernardo y Pudahuel.

¿Cuáles son los requisitos para postular?

Las condiciones varían según el cargo al que se quiera acceder:

Operarios de bodega:

– Tener 18 años o más.

– Presentar cédula de identidad vigente.

– No se exige experiencia laboral previa.

– No se requieren estudios técnicos.

Maquinistas:

– Tener 18 años o más.

– Contar con licencia de conducir clase D vigente.

– Presentar documentación de identificación.

Personas extranjeras: También pueden participar quienes cuenten con documentación migratoria vigente que los habilite para trabajar en Chile, incluida la residencia temporal, según corresponda.

¿Cómo participar en la jornada de empleo?

Las personas interesadas deben acudir directamente a la sede de INACAP Maipú. En el recinto podrán realizar su postulación, recibir orientación sobre las vacantes disponibles y consultar los turnos de trabajo asociados a cada centro de distribución.

La convocatoria representa una alternativa para quienes buscan empleo formal y desean ingresar al rubro logístico, incluso sin experiencia laboral anterior.