Subsidio DS1: quedan pocos días para postular al nuevo tramo y cuáles son los requisitos

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) anunció la primera convocatoria del nuevo tramo 4 del subsidio DS1, una alternativa que busca facilitar el acceso a la vivienda propia para familias de clase media que tienen dificultades para reunir el financiamiento necesario para comprar una propiedad.

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El proceso contará inicialmente con 2.500 cupos y permitirá adquirir viviendas nuevas o usadas mediante un aporte estatal de hasta 550 UF, dependiendo del valor de la propiedad y de la región.

La modificación recibió la toma de razón de la Contraloría General de la República, un paso necesario para avanzar con la convocatoria.

¿Cuándo comienzan las postulaciones al subsidio DS1?

El primer llamado del nuevo tramo 4 abrirá sus postulaciones el 17 de noviembre de 2026 y contará con 2.500 cupos.

Para una segunda convocatoria, prevista para 2027, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, estimó que habría al menos 10.000 cupos.

¿Cuánto ahorro se necesita para postular?

Uno de los principales requisitos para acceder a esta modalidad será contar con un ahorro mínimo de 200 UF, equivalente a cerca de $8,3 millones.

Según los antecedentes publicados, el dinero deberá estar depositado en una cuenta de ahorro para la vivienda al 30 de octubre de 2026.

De manera excepcional, para este primer llamado no se exigirá que la cuenta tenga los 12 meses de antigüedad que habitualmente se solicitan en este tipo de programas.

¿Qué viviendas se pueden comprar con el subsidio DS1 tramo 4?

El nuevo tramo permitirá adquirir viviendas nuevas o usadas, con precios máximos que dependerán de la región.

Hasta 4.000 UF: para la mayoría de las regiones del país.

para la mayoría de las regiones del país. Hasta 4.500 UF: para las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Aysén y Magallanes.

El monto del aporte estatal también variará según el valor de la vivienda:

Hasta 400 UF: para propiedades de hasta 4.000 UF.

para propiedades de hasta Hasta 550 UF: para viviendas cuyo precio alcance las 4.500 UF, según las condiciones informadas.

¿Cuáles son los requisitos para postular?

Entre las condiciones señaladas para acceder al beneficio se encuentran:

Tener 18 años o más.

Pertenecer hasta al 90% de los hogares del Registro Social de Hogares (RSH).

Contar con cédula de identidad vigente o acreditar residencia definitiva, según corresponda.

Tener el ahorro mínimo de 200 UF depositado dentro del plazo establecido.

Contar con capacidad para acceder a un crédito hipotecario.

Antes de realizar el trámite, es importante revisar las bases oficiales del llamado para confirmar las condiciones específicas de postulación, la documentación requerida y los criterios de financiamiento.

¿Dónde revisar la información oficial?

Las personas interesadas pueden consultar las novedades y las condiciones del subsidio en el sitio web del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Se recomienda verificar allí la publicación de las bases y la habilitación de la plataforma de postulación antes de iniciar el trámite.