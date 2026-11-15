El Ministerio de Energía anunció la fecha de inicio de la sexta convocatoria del Subsidio Eléctrico, beneficio estatal que permite acceder a descuentos en las cuentas de luz a los hogares que cumplen con los requisitos establecidos.

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Según informó la cartera, las postulaciones comenzarán el lunes 7 de diciembre de 2026. Esta nueva convocatoria permitirá acceder a rebajas en las cuentas de electricidad durante el primer semestre de 2027.

La ayuda está dirigida principalmente a familias pertenecientes al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH), además de considerar condiciones especiales para hogares con personas electrodependientes.

¿Cuáles son los requisitos para postular?

Para solicitar el Subsidio Eléctrico, las personas deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener 18 años o más.

Ser cliente de una empresa o cooperativa concesionaria de distribución de electricidad, ya sea como propietario o arrendatario.

Estar al día en el pago de las cuentas de electricidad.

Pertenecer al 40% de mayor vulnerabilidad del Registro Social de Hogares.

¿Qué ocurre con los hogares que tienen personas electrodependientes?

Las familias que tengan entre sus integrantes a una persona inscrita en el Registro de Pacientes Electrodependientes y que, además, esté incorporada al Registro Social de Hogares podrán solicitar el beneficio independientemente de su tramo de calificación socioeconómica.

¿Quiénes tienen prioridad para recibir el beneficio?

Al momento de asignar el Subsidio Eléctrico, se dará prioridad a determinados hogares que presentan mayores condiciones de vulnerabilidad.

Entre ellos se encuentran:

Hogares con personas electrodependientes.

Familias pertenecientes al tramo del 0% al 40% de vulnerabilidad del RSH.

Hogares donde vivan personas sujetas de cuidado.

Familias con niños, niñas y adolescentes.

Hogares con personas cuidadoras.

Familias donde residan adultos mayores.

Es importante considerar que el cumplimiento de los requisitos permite solicitar el beneficio, pero no implica necesariamente su adjudicación, ya que la asignación considera los criterios de priorización establecidos.