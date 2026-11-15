Cambiar de celular puede convertirse en un problema si no se toman algunas precauciones antes de transferir la información. Aunque los teléfonos actuales permiten copiar gran parte de los datos de manera automática, no siempre se trasladan todas las fotografías, conversaciones, contraseñas, aplicaciones y configuraciones del dispositivo anterior.

Ya sea que el cambio se realice entre dos teléfonos Android, de un iPhone a otro o entre ambos sistemas operativos, lo más importante es respaldar la información antes de comenzar y comprobar que todos los archivos y servicios funcionan correctamente en el nuevo equipo. También es necesario prestar especial atención a WhatsApp, las aplicaciones bancarias y los sistemas de verificación de identidad.

1. Hacer una copia de seguridad antes de cambiar de celular

El primer paso para transferir datos de un celular antiguo a uno nuevo es realizar una copia de seguridad actualizada. Este respaldo permite recuperar información si la transferencia se interrumpe o si determinados archivos no se copian correctamente.

En los teléfonos Android, se puede utilizar la copia de seguridad asociada a la cuenta de Google, mientras que los dispositivos iPhone cuentan con el servicio iCloud. También existen alternativas de respaldo mediante una computadora.

Antes de iniciar el proceso, conviene comprobar que las fotografías, videos, contactos, calendarios y documentos importantes estén incluidos en el respaldo. Además, es necesario verificar que exista espacio suficiente en el almacenamiento del nuevo teléfono.

Google recomienda mantener ambos equipos cargados, conectarlos a una red Wi-Fi y asegurarse de que se conoce la contraseña de la cuenta utilizada para restaurar la información.

2. Cómo transferir WhatsApp a un celular nuevo sin perder las conversaciones

Uno de los principales cuidados al cambiar de teléfono es conservar el historial de WhatsApp. Aunque la aplicación permite trasladar conversaciones, fotografías, videos y otros archivos, el procedimiento depende del sistema operativo de origen y destino.

Antes de realizar el cambio, se recomienda ingresar a WhatsApp, revisar la opción de copia de seguridad y comprobar la fecha del último respaldo. También es importante verificar que se tenga acceso al número telefónico y a las credenciales necesarias para recuperar las conversaciones.

Cuando el traslado se realiza entre Android y iPhone, existen procedimientos específicos. Por ejemplo, Apple contempla la transferencia de mensajes y archivos multimedia de WhatsApp mediante su sistema de migración desde Android.

No se debe borrar WhatsApp del teléfono antiguo ni restablecer el equipo hasta confirmar que las conversaciones importantes aparecen en el nuevo dispositivo.

3. Revisar fotos, videos y contactos antes de borrar el teléfono antiguo

Otro error frecuente es asumir que todas las fotografías y los contactos se encuentran guardados automáticamente en la nube.

En algunos celulares, las imágenes pueden estar almacenadas únicamente en la memoria interna, en una tarjeta microSD o en carpetas que no están incluidas en el respaldo habitual. Lo mismo ocurre con documentos descargados, grabaciones de audio y archivos recibidos por aplicaciones de mensajería.

Para evitar pérdidas, se recomienda comprobar que los archivos estén disponibles en Google Fotos, iCloud u otro servicio de almacenamiento, según corresponda.

También conviene revisar dónde están guardados los contactos. Si se encuentran sincronizados con una cuenta de Google o Apple, normalmente podrán recuperarse al iniciar sesión en el dispositivo nuevo. En cambio, los contactos almacenados localmente podrían requerir una transferencia adicional.

4. Aplicaciones bancarias: un paso que no debes olvidar

Las aplicaciones bancarias y los sistemas de autorización de transferencias requieren especial atención durante el cambio de celular.

A diferencia de otras aplicaciones, estos servicios suelen incorporar mecanismos de seguridad que vinculan el acceso o la autorización de operaciones con un dispositivo determinado.

Por ese motivo, aunque la aplicación se descargue o transfiera al nuevo teléfono, es posible que el usuario deba iniciar sesión nuevamente, registrar el equipo o activar otra vez su sistema de autenticación.

Antes de cambiar el dispositivo, es recomendable comprobar que se dispone de las claves bancarias y los métodos de recuperación de acceso. En algunos casos, la activación de los sistemas de seguridad puede requerir verificaciones adicionales.

La recomendación es comprobar el funcionamiento de las aplicaciones bancarias en el nuevo teléfono antes de borrar el anterior. Los procedimientos específicos dependen de cada institución financiera.

5. Contraseñas y códigos de verificación: cómo evitar perder el acceso a tus cuentas

No todas las contraseñas y credenciales se transfieren automáticamente al cambiar de celular. Esto puede afectar el acceso al correo electrónico, redes sociales, cuentas de trabajo y plataformas digitales.

Un caso especialmente importante es el de las aplicaciones que generan códigos de verificación en dos pasos, como Google Authenticator.

Según Google, los códigos de esta aplicación pueden sincronizarse cuando el usuario inicia sesión con su cuenta de Google. Si se utiliza sin sincronización, es necesario transferirlos manualmente desde el dispositivo anterior, mediante un código QR.

Por ello, antes de entregar o borrar el teléfono antiguo, se recomienda verificar que los sistemas de autenticación funcionan en el nuevo equipo y que existen métodos alternativos para recuperar las cuentas.

6. Cómo pasar todos los datos de un Android a otro Android

Los usuarios que cambian de un teléfono Android a otro pueden utilizar las herramientas de migración disponibles durante la configuración inicial.

Habitualmente, el sistema ofrece la posibilidad de conectar ambos equipos, mediante un cable o una conexión inalámbrica, para copiar contactos, mensajes, fotografías, aplicaciones y determinados ajustes.

El proceso puede variar dependiendo de la marca, el modelo y la versión de Android. Algunos fabricantes también cuentan con herramientas propias de transferencia.

Es importante considerar que no todos los datos internos de las aplicaciones se copian y que algunos servicios deberán configurarse nuevamente.

7. Cómo pasar la información de un iPhone a otro iPhone

En el caso de los iPhone, Apple dispone de una herramienta llamada Inicio Rápido, que permite configurar un dispositivo nuevo utilizando la información de otro equipo cercano.

Para utilizarla, ambos teléfonos deben contar con las condiciones de conexión necesarias y el usuario debe seguir las instrucciones que aparecen en pantalla.

También es posible restaurar la información mediante un respaldo de iCloud o de una computadora.

Apple recomienda mantener los dispositivos cerca y conectados a una fuente de alimentación durante la transferencia, cuyo tiempo puede variar según la cantidad de información y la calidad de la conexión.

8. ¿Qué pasa si cambias de Android a iPhone o viceversa?

Cambiar de sistema operativo puede requerir precauciones adicionales porque algunas aplicaciones y configuraciones no tienen una equivalencia directa.

Para trasladar información desde Android a iPhone, Apple dispone de la aplicación Trasladar a iOS, además de opciones de migración directa en dispositivos compatibles.

En el sentido contrario, Google ofrece herramientas para copiar información desde un iPhone a Android, mediante conexión por cable o métodos inalámbricos, dependiendo del dispositivo.

Antes de comenzar, se recomienda comprobar qué datos pueden transferirse y cuáles deberán migrarse manualmente. Si el cambio es de iPhone a Android, también es importante desactivar iMessage para evitar problemas al recibir mensajes de texto.

9. Revisar la tarjeta SIM o eSIM y comprobar que el número funciona

El cambio de celular también puede implicar trasladar una tarjeta SIM física o activar una eSIM.

Si ambos dispositivos utilizan una SIM física compatible, normalmente se puede cambiar la tarjeta de un equipo a otro. Sin embargo, cuando se utiliza una eSIM, el procedimiento depende de las características del teléfono y del operador móvil.

Apple, por ejemplo, permite transferir una eSIM entre iPhone compatibles cuando la compañía telefónica admite esa función. En otros casos, puede ser necesario gestionar una nueva activación con el operador.

Una vez terminado el traslado, es importante verificar que el nuevo celular pueda realizar llamadas, recibir SMS y conectarse a internet mediante datos móviles.

10. ¿Cuándo borrar la información del celular antiguo?

Una de las recomendaciones más importantes es no restablecer de fábrica el celular antiguo inmediatamente después de completar la transferencia.

Antes de hacerlo, es necesario comprobar que el nuevo teléfono permite acceder a las cuentas personales, fotografías, contactos, conversaciones de WhatsApp, aplicaciones bancarias y sistemas de verificación.

Si el dispositivo anterior será vendido, regalado o entregado como parte de pago, corresponde cerrar las sesiones necesarias, desvincular las cuentas y eliminar los datos personales mediante la opción de restablecimiento de fábrica.

También es importante evitar borrar manualmente fotografías o contactos sincronizados antes de restablecer el equipo, ya que algunos cambios podrían replicarse en otros dispositivos conectados a la misma cuenta.