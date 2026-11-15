Presentan recurso contra ministro Alvarado por no despejar rutas ante paro de camioneros

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El abogado Gabriel Salinas acusa al titular del Interior de una “omisión ilegal y arbitraria” frente a los bloqueos de carreteras. Solicitó a la Corte de Apelaciones de Santiago ordenar la intervención inmediata de Carabineros para garantizar la libre circulación.