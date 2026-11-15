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Presentan recurso contra ministro Alvarado por no despejar rutas ante paro de camioneros
El abogado Gabriel Salinas acusa al titular del Interior de una “omisión ilegal y arbitraria” frente a los bloqueos de carreteras. Solicitó a la Corte de Apelaciones de Santiago ordenar la intervención inmediata de Carabineros para garantizar la libre circulación.
- Presentan recurso contra Claudio Alvarado: El abogado Gabriel Salinas Salinas presentó una acción judicial contra el ministro del Interior, acusándolo de no ejercer sus atribuciones para despejar las rutas afectadas por el paro de camioneros iniciado el 10 de noviembre.
- Acusa una “omisión ilegal y arbitraria”: La presentación ante la Corte de Apelaciones de Santiago sostiene que la falta de una intervención eficaz vulnera la libertad de desplazamiento garantizada por la Constitución.
- Cuestiona la estrategia del Gobierno: Según el recurso, Interior habría mantenido una actitud pasiva frente a los bloqueos, privilegiando declaraciones públicas y negociaciones con los gremios por sobre el despeje de las vías.
- El recurrente denuncia perjuicios personales: Salinas afirma que ha permanecido atrapado durante horas en carreteras del sector de San Bernardo, lo que le habría impedido concurrir a tribunales, reuniones con clientes y otras actividades.
- Invoca la libertad de desplazamiento: La acción se fundamenta en el artículo 19 N° 7 letra a) de la Constitución y también cita normas de tránsito y disposiciones sobre orden público para sostener que Interior debía intervenir.
- Pide una orden de no innovar: El abogado solicitó que, mientras se resuelve el fondo del recurso, la Corte ordene al ministro disponer el auxilio inmediato de la fuerza pública para despejar las carreteras y restablecer la circulación.
- También apunta a Carabineros: La petición busca que se instruya al general director Marcelo Araya garantizar la circulación permanente de personas y vehículos por las carreteras del país.
- Advierte efectos sobre servicios y abastecimiento: El escrito sostiene que mantener los bloqueos puede afectar el abastecimiento de alimentos, la atención de salud y la economía de las familias, mientras las conversaciones entre el Gobierno y los transportistas seguían sin acuerdo al momento de publicarse la nota.
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