Coquimbo Unido golea a O’Higgins, conquista la primera Copa de la Liga y clasifica a Libertadores

Coquimbo Unido continúa ampliando su historia en el fútbol chileno. Este sábado, el conjunto pirata conquistó la primera edición de la Copa de la Liga tras derrotar por 3-0 a O’Higgins en el estadio Santa Laura, sumando un nuevo título a su palmarés y asegurando, además, su clasificación a la Copa Libertadores 2027.

El equipo dirigido por Hernán Caputto se impuso con un doblete de Luis Riveros y un tanto de Guido Vadalá, en una final que había sido postergada en dos oportunidades debido a las condiciones climáticas.

La definición estaba inicialmente programada para julio y posteriormente fue trasladada a octubre, pero ambas fechas debieron suspenderse por el mal tiempo. Finalmente, el encuentro pudo disputarse este sábado, con un resultado que permitió a los aurinegros convertirse en los primeros campeones de la competición.

El compromiso comenzó con un trámite cerrado, aunque Coquimbo logró imponer su juego en los momentos decisivos frente al conjunto dirigido por Lucas Bovaglio.

La apertura de la cuenta llegó a los 30 minutos, cuando Luis Riveros convirtió el primer gol del encuentro y adelantó al cuadro nortino.

O’Higgins intentó reaccionar, pero antes del descanso recibió un segundo golpe. En el segundo minuto de descuento de la primera mitad, Guido Vadalá marcó el 2-0 y permitió que los piratas se fueran al entretiempo con una ventaja importante.

En el complemento, Coquimbo Unido terminó rápidamente con las aspiraciones de remontada del equipo rancagüino.

A los 55 minutos, Riveros apareció nuevamente en el área y, tras recibir una asistencia de Vadalá, superó al arquero Omar Carabalí para establecer el 3-0 definitivo.

Con la diferencia de tres goles, el equipo de Caputto administró el resultado durante el resto del encuentro, mientras O’Higgins tuvo dificultades para generar ocasiones que le permitieran descontar.

El marcador no volvió a modificarse y Coquimbo Unido celebró una nueva conquista, esta vez en la edición inaugural de la Copa de la Liga.

El triunfo prolonga una etapa de títulos para la institución aurinegra, que ya había conquistado el Campeonato Nacional 2025 y la Supercopa de Chile 2026.

Con esta nueva corona, los piratas suman tres trofeos oficiales desde el año pasado y mantienen abierta la posibilidad de conseguir otro, ya que continúan en competencia en la Copa Chile.

Si logran quedarse también con ese certamen, habrán conquistado todos los torneos oficiales del fútbol chileno en este período.

Además del título, la victoria sobre O’Higgins entregó a Coquimbo Unido un cupo internacional para la próxima temporada.

El conjunto nortino aseguró la plaza Chile 3 para la Copa Libertadores 2027, lo que le permitirá ingresar directamente a la segunda fase previa del principal torneo de clubes de Sudamérica.

También obtuvo su clasificación a la Supercopa de Chile 2027, competición en la que ya tiene asegurada su participación Colo Colo, campeón del Campeonato Nacional 2026.

En contraste, O’Higgins cerró la final con un subcampeonato y deberá concentrarse en sus próximos desafíos nacionales.

El equipo dirigido por Lucas Bovaglio atraviesa una complicada campaña en el Campeonato Nacional, donde se encuentra luchando por evitar el descenso.

Asimismo, permanece en competencia en la Copa Chile, certamen en el que disputará las semifinales frente a Colo Colo y buscará mantener sus opciones de conseguir un título.