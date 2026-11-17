El Bono por Control Niño Sano es un aporte económico destinado a las familias que forman parte del subsistema Chile Seguridades y Oportunidades y que tienen niños o niñas menores de edad.

Para acceder a este beneficio, las familias deben acreditar que los controles de salud infantil de sus hijos e hijas se encuentran al día. Para ello, deben presentar el comprobante correspondiente en su municipalidad.

¿Hasta cuándo se puede recibir el Bono por Control Niño Sano?

El beneficio tiene un límite de edad: se entrega únicamente hasta que el niño o niña cumple seis años.

Durante 2026, el monto del bono corresponde a $10.000 por cada niño o niña, siempre que los padres, madres o tutores cumplan con las condiciones establecidas para recibirlo.

Condiciones para acceder al aporte económico

Para obtener el Bono por Control Niño Sano, las familias deben cumplir con los siguientes requisitos:

Haber firmado la carta de compromiso y el Plan de Intervención.

Estar recibiendo el Bono de Protección y el Bono Base Familiar.

Tener integrantes menores de seis años al 31 de marzo del año respectivo y acreditar que sus controles de salud infantil están al día.

¿Cómo consultar si corresponde recibir el bono?

Las personas que deseen verificar si su familia es beneficiaria del aporte, además de conocer la fecha y modalidad de pago, pueden ingresar al portal de ChileAtiende.

En la plataforma, deben ingresar el RUT de la persona beneficiaria para consultar la información correspondiente.