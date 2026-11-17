El precio de los combustibles sigue siendo una preocupación para quienes utilizan el automóvil a diario. Sin embargo, el gasto mensual no depende únicamente de las variaciones en los valores de las estaciones de servicio: el estado mecánico del vehículo y los hábitos de conducción también influyen en cuánto combustible consume.

De acuerdo con el programa de Conducción Eficiente del Ministerio de Energía, combinar técnicas de manejo responsable con una mantención mecánica adecuada puede permitir ahorros de entre un 5% y un 20% del consumo total.

Entre los problemas más habituales se encuentran neumáticos con presión insuficiente, filtros saturados y componentes desgastados que afectan el funcionamiento del motor.

Mariano Ortiz, jefe de Operaciones de Carvuk, advierte que en las revisiones técnicas realizadas por la empresa se detectan frecuentemente observaciones relacionadas con el desgaste de elementos básicos del automóvil.

Los cinco errores que aumentan el consumo de bencina

Cinco descuidos mecánicos y hábitos de conducción que pueden incrementar el gasto de combustible.

1. Neumáticos con baja presión o desalineados

Circular con los neumáticos por debajo de la presión recomendada aumenta la resistencia al rodaje. Esto obliga al motor a realizar un mayor esfuerzo para mantener el desplazamiento del vehículo.

Una alineación defectuosa también puede afectar el rendimiento y provocar un desgaste irregular de los neumáticos.

Para evitarlo, se recomienda revisar periódicamente la presión y ajustarla según las indicaciones del fabricante.

2. Filtro de aire sucio o saturado

El filtro de aire permite que el motor reciba el aire necesario para funcionar correctamente. Cuando está obstruido por polvo y suciedad, puede afectar el rendimiento y la eficiencia del motor.

Por eso, es importante revisar su estado y reemplazarlo de acuerdo con las indicaciones del fabricante y las condiciones de uso del vehículo.

3. Aceite de motor vencido o incorrecto

El aceite lubrica las piezas internas del motor y reduce la fricción durante su funcionamiento.

Cuando pierde sus propiedades por el uso o se utiliza una viscosidad que no corresponde a las especificaciones del fabricante, puede disminuir la eficiencia mecánica.

Respetar los intervalos de cambio y utilizar el lubricante recomendado ayuda a mantener el motor en buenas condiciones.

4. Bujías desgastadas

Las bujías generan la chispa necesaria para encender la mezcla de aire y combustible dentro del motor.

Cuando están desgastadas o presentan problemas de calibración, la combustión puede volverse menos eficiente, provocando fallas, pérdida de rendimiento y un mayor consumo.

Su revisión y reemplazo deben realizarse según el programa de mantenimiento del automóvil.

5. Conducción brusca y exceso de peso

Acelerar de manera agresiva, frenar constantemente y mantener velocidades poco estables son hábitos que pueden aumentar el consumo de combustible.

También influye transportar objetos innecesarios en el maletero, ya que el peso adicional exige un mayor esfuerzo al motor.

Para mejorar el rendimiento, se recomienda acelerar progresivamente, anticipar las frenadas, mantener una velocidad estable y retirar las cargas que no sean necesarias.

¿Cómo ahorrar combustible con una mantención preventiva?

Además de modificar los hábitos al volante, realizar revisiones periódicas permite detectar problemas que pueden afectar el rendimiento del vehículo.

Entre los aspectos que conviene revisar se encuentran:

Presión y estado de los neumáticos.

Alineación y balanceo.

Estado de los filtros de aire.

Nivel y condición del aceite del motor.

Funcionamiento de las bujías.

Posibles fallas detectadas mediante un escáner automotriz.

La mantención preventiva permite identificar desgastes y fallas antes de que se conviertan en problemas mayores.

Así, junto con una conducción más eficiente, el cuidado mecánico del automóvil puede contribuir a reducir el consumo de bencina y evitar gastos innecesarios.