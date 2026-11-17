Uno de los principales proyectos impulsados durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric fue la Ley de 40 Horas, iniciativa que busca disminuir progresivamente la jornada laboral en Chile, pasando de 45 a 40 horas semanales. La normativa comenzó a regir en abril de 2024 y contempla una implementación gradual.

Hasta ahora, la ley ha concretado dos etapas de reducción. La primera se hizo efectiva el 26 de abril de 2024, cuando la jornada laboral pasó de 45 a 44 horas semanales. Posteriormente, el 26 de abril de 2026, entró en vigor una nueva disminución, estableciendo un máximo de 42 horas de trabajo a la semana.

¿En qué fecha se reducirá nuevamente la jornada laboral?

De acuerdo con el calendario de aplicación progresiva establecido por la normativa, todavía queda una última etapa para alcanzar las 40 horas semanales.

Si se mantiene lo establecido en la ley, el próximo cambio se concretará en abril de 2028, fecha en que la jornada laboral disminuirá de 42 a 40 horas semanales. Con esta modificación se completará el proceso de reducción contemplado en la iniciativa.

¿Qué trabajadores no están incluidos en la Ley de 40 Horas?

Aunque la normativa establece una disminución progresiva de la jornada laboral, su aplicación no contempla a todos los trabajadores del país, ya que existen determinados sectores y modalidades de contratación que están excluidos.

En particular, la Ley de 40 Horas no se aplica a quienes se desempeñan en el sector público, debido a que sus relaciones laborales no se rigen por el Código del Trabajo, sino por el Estatuto Administrativo.

Por esta razón, quedan excluidos de la reducción los funcionarios públicos contratados a honorarios, a contrata y de planta.