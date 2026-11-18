Las nuevas tarifas eléctricas comenzarán a regir en enero de 2027. La rebaja promedio nacional será de 4,4%, aunque Los Ríos, Los Lagos y Magallanes tendrán alzas en sus cuentas.

Las cuentas de electricidad tendrán una rebaja promedio de 4,4% a nivel nacional desde enero de 2027, pero el descuento no será igual para todos los hogares. Según el informe técnico definitivo del Precio Nudo Promedio, elaborado por la Comisión Nacional de Energía (CNE), las disminuciones variarán según la región.

De acuerdo con el anuncio realizado este martes por la ministra de Energía, Ximena Rincón, las mayores bajas se registrarán en el norte del país. Antofagasta encabeza la lista, con una disminución promedio de 11%, seguida por Atacama, con 10,2%.

En contraste, tres regiones tendrán aumentos en sus tarifas: Los Ríos, Los Lagos y Magallanes.

¿Cuánto bajarán las cuentas de la luz en cada región?

Estos son los porcentajes de variación anunciados para enero de 2027:

Arica y Parinacota 9,9%

Tarapacá 7,3%

Antofagasta 11%

Atacama 10,2%

Coquimbo 8,4%

Valparaíso 8,5%

Metropolitana 4%

O’Higgins 2,7%

Maule 3,5%

Ñuble 4,6%

Biobío 4%

La Araucanía 4,4%

Aysén 3,1%

Los Ríos 6%

Los Lagos 4,7%

Magallanes 2,4%

Los porcentajes negativos corresponden a bajas y los positivos, a aumentos.

¿En qué regiones subirán las cuentas de electricidad?

A diferencia del resto del país, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes tendrán incrementos en sus tarifas a partir de enero de 2027.

En Los Ríos, el alza promedio será de 6%, mientras que en Los Lagos llegará a 4,7%. Según lo informado, estas variaciones se relacionan con congestiones en el sistema de transmisión eléctrica y retrasos en obras de infraestructura, particularmente en la ampliación de la línea Cautín-Ciruelos de 220 kV.

En Magallanes, en tanto, las cuentas subirán en promedio 2,4%. Esto se explica porque la región no forma parte del Sistema Eléctrico Nacional y utiliza sistemas medianos operados por Edelmag, cuyo cálculo tarifario considera otros factores, como el tipo de cambio, los precios internacionales de los combustibles y la inflación estadounidense.