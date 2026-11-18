El Presidente José Antonio Kast sostuvo este miércoles un almuerzo bilateral con la mandataria de Perú, Keiko Fujimori, en Shenzhen, China, en el marco de su participación en las actividades de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Durante el encuentro, ambos jefes de Estado abordaron distintos aspectos de la relación bilateral, especialmente las oportunidades de cooperación comercial y la coordinación entre sus respectivos gobiernos.

Uno de los principales asuntos tratados fue la realización de un Gabinete Binacional en 2027, instancia que contempla la participación de ministros de Chile y Perú para abordar materias de interés común.

La reunión ministerial busca fortalecer la coordinación entre ambos países y avanzar en iniciativas conjuntas en distintas áreas de la relación bilateral.

Otro de los temas abordados por Kast y Fujimori fue el impacto del fenómeno climático de El Niño, que puede generar consecuencias para las comunidades de ambos países.

En ese contexto, los mandatarios conversaron sobre la importancia de fortalecer la cooperación en prevención, sistemas de alerta temprana y gestión de desastres.

El objetivo de estas iniciativas es mejorar la preparación y la capacidad de respuesta frente a emergencias, con especial atención a la protección de las comunidades que podrían verse afectadas por eventos climáticos.

El encuentro con la presidenta peruana formó parte de la agenda internacional que desarrolla Kast en China, donde ha participado en distintas actividades vinculadas al comercio y las relaciones económicas con los países de Asia-Pacífico.

Antes del almuerzo bilateral, el Mandatario asistió al lanzamiento de una exhibición de cerezas chilenas en Shenzhen, actividad destinada a promover uno de los productos de exportación del país en el mercado chino.

Posteriormente, participó en la intervención del presidente de China, Xi Jinping, durante el APEC CEO Summit, instancia que reúne a autoridades y representantes del sector empresarial en torno a los desafíos económicos y comerciales de la región.

La agenda del Presidente chileno también contempla una reunión con el jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee Ka-chiu.