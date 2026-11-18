La selección chilena cerró su calendario de 2026 con un empate sin goles ante Colombia en el Estadio Monumental. En un amistoso disputado este martes, el equipo dirigido por Nicolás Córdova volvió a exhibir dificultades para generar ocasiones de gol, especialmente durante el segundo tiempo, y terminó el año con interrogantes sobre su rendimiento y la continuidad de su cuerpo técnico.

El encuentro se desarrolló en un recinto de Macul con una importante presencia de hinchas colombianos, que acompañaron a su selección durante los 90 minutos.

Desde el inicio, ambos equipos intentaron aprovechar la velocidad por las bandas, aunque fue Chile el que logró generar las primeras aproximaciones de peligro.

Colombia concentró jugadores en el mediocampo y buscó cerrar los espacios, mientras La Roja intentó encontrar oportunidades principalmente mediante jugadas de balón detenido.

A los 18 minutos llegó el primer aviso del conjunto nacional. Tras una jugada preparada y un centro de Darío Osorio, Nils Reichmuth apareció en posición de remate, pero no consiguió dirigir el balón hacia el arco.

Dos minutos después, el propio Osorio asumió la responsabilidad de ejecutar un tiro libre. Su remate obligó al portero colombiano David Quintana a intervenir y enviar el balón al tiro de esquina.

Chile mantuvo el control de la posesión durante buena parte del primer tiempo, ante una selección colombiana que cometió numerosas infracciones y apostó por encontrar espacios mediante contragolpes.

A los 28 minutos, Reichmuth volvió a protagonizar una ocasión para el equipo nacional, pero Quintana respondió correctamente y evitó la apertura del marcador.

Pese a que Chile había generado las oportunidades más claras, Colombia encontró una posibilidad de adelantarse en su primera aproximación importante al arco defendido por Lawrence Vigouroux.

La velocidad de Daniel Muñoz provocó dificultades en la defensa chilena y Vicente Pizarro terminó cometiendo una infracción penal.

A los 35 minutos, Luis Suárez tomó el balón para ejecutar el lanzamiento desde los doce pasos. Sin embargo, Vigouroux respondió con una destacada intervención y contuvo el potente disparo del delantero colombiano.

La atajada del arquero del Swansea permitió que Chile mantuviera el empate antes del descanso, en una primera mitad en la que el conjunto nacional había mostrado mayor iniciativa ofensiva.

El panorama cambió considerablemente después del entretiempo. Colombia regresó al terreno de juego con una disposición más agresiva, presionando la salida de Chile y dificultando la circulación del balón desde el fondo.

La Roja comenzó a perder protagonismo y evidenció problemas para construir jugadas ofensivas, mientras los visitantes consiguieron instalarse con mayor frecuencia en campo contrario.

A los 54 minutos, Juan Manuel Rengifo protagonizó una de las llegadas más peligrosas del complemento. Después de una acción por el sector izquierdo, el futbolista colombiano remató desde distancia y obligó a Vigouroux a realizar otra buena intervención.

El arquero nacional se consolidaba como una de las principales figuras del encuentro, evitando que Colombia aprovechara su mejor momento.

Ante las dificultades ofensivas, Nicolás Córdova decidió introducir modificaciones.

A los 57 minutos ingresaron Maximiliano Gutiérrez y Gonzalo Tapia, con la intención de aportar velocidad y nuevas alternativas al ataque chileno.

Sin embargo, los cambios no consiguieron modificar sustancialmente el desarrollo del partido.

Chile continuó mostrando dificultades para recuperar el control del balón y generar oportunidades claras frente al arco colombiano.

Durante los últimos 20 minutos, el equipo nacional debió concentrar buena parte de sus esfuerzos en recuperar la posesión y buscar errores de la defensa rival.

La falta de elaboración ofensiva impidió que La Roja volviera a inquietar seriamente al portero Quintana, mientras Colombia mantuvo la iniciativa.

La última aproximación de riesgo también correspondió a los visitantes. Matías Orozco intentó sorprender con un remate que sufrió un desvío y terminó pasando cerca del arco chileno.

El marcador no volvió a moverse y ambas selecciones finalizaron el encuentro con un empate 0-0.

Para Chile, el resultado significó cerrar 2026 sin conseguir marcarle a Colombia en ninguno de los dos enfrentamientos disputados durante el año.

Más allá del marcador, el amistoso dejó nuevamente en evidencia las dificultades ofensivas del equipo de Nicolás Córdova, que no consiguió sostener durante el segundo tiempo las aproximaciones generadas en la primera mitad.

La actuación de Lawrence Vigouroux, especialmente por el penal contenido a Luis Suárez y sus intervenciones durante el complemento, fue uno de los principales aspectos destacados de la presentación nacional.

El empate también dejó abierta la incertidumbre sobre la conducción técnica de la selección chilena de cara a 2027, considerando que todavía no existe claridad respecto de quién estará a cargo de la banca nacional.