Un sistema triangular en relaciones internacionales ha sido un patrón infrecuente del acontecer mundial. Su plasmación ha sido más evidente en el plano ideológico que en la realidad. La idea de un triángulo equilátero, con lados y ángulos iguales, con tres potencias con idéntica capacidad de acción y jerarquía, es aún más difícil de darse.

Cuando en el siglo III a. C. el rey Pirro de Epiro intentó expulsar a Roma de Tarento, la República se coaligó con Cartago, su futura enemiga. Más próximo a nuestro mundo es el caso de las cumbres de Teherán, Yalta y Potsdam, con su proyección de concertación de los aliados de la segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, la Unión Soviética y Reino Unido, como las máximas potencias.

De hecho, el siguiente medio siglo sería dominado por la lógica de Guerra Fría de las dos primeras, mientras la última actuaría en la esfera de influencia de Estados Unidos.

Se puede decir que es más probable la figura reconocida por la geometría como un triángulo isósceles, destacando por tener dos lados de igual longitud y un tercero diferente. De tal manera que dos potencias pueden ser más adversarias de una tercera o, bien, mientras dos chocan entre sí, una tercera se mantiene a distancia para aprovechar el río revuelto a su favor, como lo hizo Macedonia respecto a la Guerra del Peloponeso.

Hoy, un Trump decidido a no dar ventaja en su competencia a todo nivel con China, ha sido el principal impulsor de la cumbre trilateral con Beijing y Moscú, después de la reunión de la APEC, en Shenzhen.

Mucho se ha aludido a Yalta –en la península de Crimea–, un encuentro en febrero de 1945 entre Franklin Delano Roosevelt, Josef Stalin y Winston Churchill, con una enorme capacidad resolutiva entre Estados con distintos y coincidentes intereses.

Se consagró la división de la Alemania de posguerra en zonas de ocupación y se acordó modificar la frontera de esta con Polonia, entre otros entendimientos.

Nada de esto parece operar en el caso de la cumbre trilateral.

El principal promotor es un Presidente Trump golpeado por las elecciones de mitad de período, con ansia de recuperar el protagonismo en el escenario internacional y el objetivo declarado de control de armas nucleares por medio de un gran acuerdo que incorpore a China.

El 5 de febrero de este año expiró el último tratado que colocaba límites y restricciones a los arsenales nucleares de Washington y Moscú, sin sustituto, por lo que se puso fin al período de control nuclear iniciado en plena Guerra Fría, cuando Nixon y Brézhnev acordaron en 1972 un Tratado sobre Misiles Antibalísticos. Quince años después, Reagan y Gorbachov pactaron en Reikiavik un Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio. En 2010, fue el turno de Obama y Medvédev, que en Praga firmaron el New START o Tratado de Reducción de Armas Estratégicas.

Putin, en cambio, muestra escaso interés en desprenderse de sus “activos” nucleares, parte integral de su estrategia de relaciones exteriores, aunque sí tiene interés en avanzar en la negociación en su Guerra con Ucrania, que a su vez no es prioritaria para Washington.

Mientras, Xi Jin Ping, el anfitrión, tampoco presta demasiada atención a Europa Oriental y definitivamente no desea colocar coto a su desarrollo nuclear de entre 620 y mil ojivas nucleares, muy por debajo de las 5 mil que tiene Washington y Moscú. Pero sí sabe que se trata de otra oportunidad para exhibir su prestigio internacional como pacificador y líder proclive al diálogo, precisamente cuando ya asoma con un inédito cuarto mandato a la cabeza de la República Popular China. Se trata entonces de un momento en que queda más claro que Beijing concurre a la modulación de las actuales reglas de la geopolítica.

Tal vez, el único elemento en común es la Guerra en Ormuz, que ha dislocado precios del petróleo y complejizado diversas rutas de abastecimiento de crudo. Eso, y cierto apetito por bosquejar esferas de influencia siguiendo la línea de la reunión entre Trump y Putin en Anchorage, Alaska, hacia el 15 de agosto de 2025.

En este cuadro, la ausencia más notoria es la de la Unión Europea -que reaviva su miedo a ser parte del “menú”-, aun cuando es evidente que al no ubicarse en la cuenca del Pacífico como sí ocurre con los Estados de la APEC 2026, se explique su falta. Pesan más los argumentos de la administración Trump respecto de pesadas regulaciones europeas y falta de libertades políticas y de expresión, así como deficiente gestión de los flujos migratorios, para anular la participación del bloque en diversas cumbres y reuniones, a tal punto que se ha dibujado una fisura entre los dos pilares del Occidente Global a ambos lados del Atlántico.

Respecto de Asia, en cambio, Trump sigue las pautas históricas de la política exterior estadounidense desde la segunda mitad del siglo XX: evitar la emergencia de una potencia o coalición dominante en Eurasia que por sus recursos y población combinados, controle dos de las tres regiones del mundo más avanzadas y productivas, tornándose en el poder global decisivo. Originalmente enunciada por Nicholas Spykman, la teoría del borde continental descrita en Geografía de la Paz (1944) fue seguida por Kissinger y más tarde actualizada por Brzezinsky como consejero de seguridad nacional y teórico (El Gran tablero mundial, 1997) al decir que el principal objetivo geopolítico de Washington era garantizar que ninguna potencia, sola o coligada, lo expulsara de Eurasia.

Así, la gestión de dicha masa continental resulta crucial para preservar el estatus global de Estados Unidos. Ya en los ’90 previó una concertación chino-rusa (incluyendo a Irán) unida por “agravios complementarios”, que de alguna manera seguía el modelo de la breve unidad de soviéticos y chinos, a la que Estados Unidos contribuyó en su separación a través de la variante Kissinger.

Sobre el papel se trata de tres potencias cuasi equivalentes, aunque la realidad es que Estado Unidos exhibe signos de agotamiento económico y cierta declinación, aunque sigue siendo la primera potencia militar vigente.

China, aunque continúa creciendo económicamente, aún está a varios puestos de alcanzar a los dos estados con mayor poder en armamento no convencional. Rusia, en cambio, es una potencia del poder duro o músculo castrense, cuya economía se encuentra por debajo de varios otros estados, y desde luego la Unión Europea. Datos del año pasado del Banco Mundial muestran que las economías de la UE y de Estados Unidos combinadas alcanzan el 29,3% del PIB mundial, mientras Rusia no alcanza el 4%. En 2024, el gasto en defensa de Rusia fue de 119.000 millones de dólares, mientras que el de Estados Unidos es de 886.000 millones y el de Europa de 326.000 millones.

Al final, se trata de un triángulo escaleno con tres lados y ángulos diferentes. Lo anterior sin desdeñar que la APEC 2026 podría ofrecer la oportunidad de otra cumbre, entre Trump y Kim Jon-Un, con quien no reúne desde hace siete años.

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