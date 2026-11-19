Los gastos en consultas médicas, exámenes, medicamentos y tratamientos pueden representar una carga importante para el presupuesto de los trabajadores. Frente a este escenario, los seguros complementarios de salud se han convertido en una alternativa para reducir los copagos y ampliar el acceso a prestaciones médicas.

Este beneficio, que tradicionalmente estaba asociado a grandes empresas, también se ha extendido a pequeñas y medianas organizaciones, que pueden contratar pólizas colectivas para sus equipos de trabajo.

Según información entregada por QuePlan.cl, actualmente existen alternativas para grupos pequeños. Por ejemplo, un equipo de cinco trabajadores puede acceder a planes desde los $87.408 mensuales más IVA, con coberturas que varían según la póliza contratada.

¿Qué cubre un seguro complementario de salud para trabajadores?

Estos seguros funcionan como una cobertura adicional a Fonasa o Isapre. Su objetivo es reembolsar una parte o la totalidad de los gastos médicos que no cubre la previsión de salud, de acuerdo con los porcentajes, topes y condiciones establecidos en cada contrato.

Según la oferta descrita por QuePlan.cl, las prestaciones más habituales incluyen:

Consultas médicas y exámenes: atención general y de especialidad, ecografías, escáneres y exámenes de laboratorio.

atención general y de especialidad, ecografías, escáneres y exámenes de laboratorio. Salud mental: consultas con psicólogos, psiquiatras y otras terapias, según las condiciones del plan.

consultas con psicólogos, psiquiatras y otras terapias, según las condiciones del plan. Medicamentos: reembolsos o descuentos en farmacias para tratamientos agudos y crónicos.

reembolsos o descuentos en farmacias para tratamientos agudos y crónicos. Hospitalización y urgencias: cobertura de intervenciones quirúrgicas, días cama e insumos médicos.

cobertura de intervenciones quirúrgicas, días cama e insumos médicos. Atención dental: algunas pólizas consideran limpiezas, tratamientos y ortodoncia.

algunas pólizas consideran limpiezas, tratamientos y ortodoncia. Maternidad: dependiendo del contrato, puede incluir gastos asociados al embarazo y parto.

Los porcentajes de cobertura pueden variar entre el 50% y el 100%, dependiendo de la prestación, el plan contratado y los límites de reembolso.

¿Qué pasa con las enfermedades preexistentes?

Una de las principales dudas al contratar un seguro complementario es qué ocurre con las personas que tienen enfermedades diagnosticadas antes de ingresar a la póliza.

En los seguros colectivos, las condiciones pueden ser diferentes a las de los seguros individuales. Según explica QuePlan.cl, los contratos para empresas con 10 o más trabajadores pueden negociar condiciones especiales para incorporar enfermedades preexistentes, incluyendo restricciones más flexibles o menores períodos de carencia.

Esto puede beneficiar a trabajadores con enfermedades crónicas, como diabetes e hipertensión, que necesitan controles y tratamientos permanentes.

Sin embargo, la cobertura no es automática: depende de las condiciones negociadas con la aseguradora y de lo establecido en cada póliza.

¿Cuánto cuesta contratar un seguro complementario para una pyme?

La oferta de seguros colectivos en Chile contempla alternativas para organizaciones de distintos tamaños, con la posibilidad de cotizar y comparar propuestas de compañías como Bice Vida, MetLife, Consorcio, Sura y Chubb, entre otras.

De acuerdo con los valores referenciales informados por QuePlan.cl, un equipo de cinco trabajadores puede contratar planes desde los $87.408 mensuales más IVA en total.

Estas alternativas pueden considerar coberturas ambulatorias, hospitalarias, dentales y catastróficas, con porcentajes que van desde el 50% hasta el 80%, según el plan.

Antes de contratar, es importante revisar:

Porcentaje de reembolso para cada prestación.

Topes anuales y límites por consulta o tratamiento.

Cobertura de medicamentos.

Condiciones para enfermedades preexistentes.

Períodos de carencia y exclusiones.

Requisitos mínimos de trabajadores para acceder a la póliza.

De esta manera, los seguros complementarios pueden convertirse en una herramienta de protección financiera para los trabajadores y sus familias, además de un beneficio laboral para empresas que buscan ampliar sus prestaciones de bienestar.