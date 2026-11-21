Los pensionados que quieran recibir un monto adicional en el Aguinaldo de Navidad 2026 tienen plazo hasta el 30 de noviembre para acreditar sus cargas familiares, según informó el Instituto de Previsión Social (IPS).

El beneficio contempla este año un pago base de $29.055, al que se suman $16.415 por cada carga familiar que cumpla con los requisitos establecidos.

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Por esta razón, quienes tengan cargas familiares y todavía no hayan realizado la acreditación deben considerar la fecha límite para acceder al dinero extra.

¿Cuánto dinero se puede recibir por el Aguinaldo de Navidad?

Para 2026, los montos establecidos son:

$29.055: pago base del Aguinaldo de Navidad.

pago base del Aguinaldo de Navidad. $16.415: monto adicional por cada carga familiar acreditada.

El pago se realiza junto con la pensión de diciembre y no requiere una postulación.

¿Quiénes pueden recibir el Aguinaldo de Navidad?

Tienen derecho al beneficio las personas que al 30 de noviembre de 2026 sean pensionadas de alguno de los siguientes sistemas:

Instituto de Previsión Social (IPS), incluyendo quienes reciben la Pensión Garantizada Universal (PGU) , la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) o el Subsidio de Discapacidad.

, la Ex cajas de previsión o ex Servicio de Seguro Social.

Mutualidades o Instituto de Seguridad Laboral (ISL), por pensiones de accidentes del trabajo bajo la Ley N° 16.744.

Pensiones de reparación de las leyes Valech y Rettig.

AFP o compañías de seguros con garantía estatal, siempre que también reciban la PGU o el Aporte Previsional Solidario de Vejez o Invalidez.

o compañías de seguros con garantía estatal, siempre que también reciban la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) o Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).

¿Cuándo se paga el aguinaldo?

El Aguinaldo de Navidad se entregará automáticamente junto con la pensión de diciembre de 2026 a quienes cumplan las condiciones para recibirlo.

La fecha clave para quienes buscan obtener el monto adicional es el 30 de noviembre, último día para acreditar las cargas familiares.