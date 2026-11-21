La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, acusó a los servicios de inteligencia rusos de estar detrás de un intento de asesinato frustrado en territorio danés y advirtió sobre una escalada de operaciones de guerra híbrida en Europa, que incluye sabotajes, ataques informáticos y amenazas contra infraestructuras críticas.

En una declaración oficial difundida el viernes 20 de noviembre, Frederiksen sostuvo que el episodio refleja el deterioro de la seguridad europea. “Nos enfrentamos a una Rusia bajo presión, que actúa de forma más agresiva y está más dispuesta a asumir riesgos”, afirmó.

El caso se remonta al 25 de septiembre, cuando la Policía danesa detuvo a tres personas cerca de un recinto al norte de Copenhague donde debía presentarse el rapero ucraniano-estadounidense Kyivstoner. Los agentes encontraron armas de fuego y cuchillos en el vehículo. Dos de los detenidos fueron imputados por tentativa de homicidio y por presuntamente colaborar con un servicio de inteligencia extranjero.

Según el Servicio de Seguridad e Inteligencia de Dinamarca (PET), el atentado habría sido planificado por agentes rusos, que pretendían utilizar a personas vinculadas con Loyal to Familia (LTF), una organización criminal prohibida en el país, para ejecutar el ataque.

Frederiksen vinculó el episodio con un escenario más amplio de amenazas contra Europa. En su declaración mencionó drones con explosivos cerca de infraestructura crítica, sabotajes y ciberataques destructivos como parte de un patrón de acciones que atribuye a Rusia.

“Los métodos pueden variar, pero el patrón general es claro”, enfatizó la mandataria, quien anunció el fortalecimiento de las capacidades policiales y de inteligencia para enfrentar estas amenazas.

La respuesta diplomática no tardó. Dinamarca anunció la expulsión del agregado de Defensa ruso en Copenhague y planteó aumentar las sanciones contra Moscú, además de restringir los visados no esenciales para ciudadanos rusos.

Este sábado, según informó Reuters, el Gobierno danés también solicitó a sus socios de la Unión Europea avanzar en restricciones comunes de viaje, incluida la suspensión de visados turísticos. Las propuestas serán presentadas el lunes ante representantes de los países miembros.

Por su parte, la embajada rusa rechazó las acusaciones y sostuvo que Dinamarca no ha presentado pruebas que acrediten la participación de Moscú.

La atribución del atentado a los servicios rusos corresponde, hasta ahora, a una evaluación de inteligencia de las autoridades danesas. La investigación penal continúa y los dos imputados han negado los cargos.

El episodio abre un nuevo frente de tensión entre Rusia y Europa, en un contexto en que las autoridades europeas advierten sobre operaciones que combinan acciones violentas, sabotajes y ataques digitales sin recurrir a una confrontación militar convencional.