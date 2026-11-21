Comprar un departamento en Vitacura cuesta 4,6 veces más por metro cuadrado que hacerlo en La Pintana. Dentro de una misma comuna, además, una unidad nueva puede valer más del doble que una usada. Son las conclusiones de más de 93 mil compraventas de departamentos y casas inscritas en el Servicio de Impuestos Internos (SII) durante el último año.

Conocer el valor del metro cuadrado es el primer paso para no pagar de más. Pero la cifra que más se consulta, la de los avisos, refleja lo que se pide y no lo que finalmente se paga.

Una forma de aproximarse al precio real es revisar las transacciones efectivamente inscritas. Según datos que recopila LucasFinanzas, firma de asesoría de inversión inmobiliaria, a partir de los registros públicos del SII, el precio del m² de departamentos por comuna y barrio fluctúa entre 21,4 UF en La Pintana y 98,7 UF en Vitacura.

El estudio considera 56.068 compraventas de departamentos y 37.132 de casas, inscritas entre abril de 2025 y marzo de 2026 en el Gran Santiago y en 17 comunas de regiones. El valor de cada comuna corresponde a la mediana de lo pagado por metro cuadrado construido, y solo se informa cuando hubo al menos 30 ventas en el año.

“Los portales muestran precios pedidos y aquí están los pagados. Además, los avisos suelen informar metros útiles, que son menos que los construidos, y por eso el mismo departamento aparece más caro por metro en el aviso”, explica Lucas De Gregorio, fundador de LucasFinanzas, principal firma de asesoría de inversión inmobiliaria independiente en Chile.

Un mapa de extremos en el Gran Santiago

En departamentos, las cinco comunas con el metro cuadrado más caro son Vitacura (98,7 UF/m²), Lo Barnechea (90,6), Las Condes (89,7), Ñuñoa (81,4) y Providencia (77,4). En el extremo opuesto figuran La Pintana (21,4), Lo Espejo (22,7), El Bosque (23,3), Cerro Navia (23,6) y Puente Alto (24,1).

Con la UF de mediados de noviembre de 2026 (cerca de $41.340), el metro cuadrado en Vitacura bordea los $4,1 millones, mientras que en La Pintana llega a $885.000.

Entre ambos polos se ubica el grueso del mercado. La comuna de Santiago, la que más departamentos vende, marca 55,7 UF/m². Cerca están Independencia (57,8), San Miguel (53,7) y Estación Central (48,9). Un escalón más arriba, entre 60 y 70 UF/m², aparecen Macul, La Cisterna, San Joaquín y Cerrillos, donde cerca de dos de cada tres departamentos vendidos, o más, fueron nuevos.

En la parte baja de la tabla, doce comunas quedan bajo las 30 UF/m², todas en la periferia sur, poniente y norte de la capital. Maipú (27,7) y Quilicura (26,1) son las de mayor volumen dentro de ese grupo.

La actividad también está concentrada. Santiago (6.918 ventas) y Ñuñoa (5.447) reúnen uno de cada tres departamentos vendidos en el Gran Santiago durante el período. Les siguen La Florida (3.606), Las Condes (3.240) y Providencia (2.175).

Precio por m² de departamentos en las 33 comunas medidas del Gran Santiago

Comuna UF/m² Rango típico (UF/m²) Ventas Vitacura 98,7 82,6 a 120,3 1.120 Lo Barnechea 90,6 80,0 a 102,8 696 Las Condes 89,7 71,0 a 110,6 3.240 Ñuñoa 81,4 67,0 a 94,8 5.447 Providencia 77,4 60,5 a 94,2 2.175 La Reina 76,4 62,1 a 84,9 233 La Florida 75,0 61,2 a 92,2 3.606 Macul 69,8 54,3 a 80,1 2.034 La Cisterna 64,4 53,5 a 74,4 1.522 San Joaquín 64,2 52,2 a 72,1 579 Cerrillos 60,9 44,6 a 75,3 836 Independencia 57,8 37,1 a 72,1 995 Santiago 55,7 41,2 a 82,5 6.918 Huechuraba 54,9 50,0 a 68,0 436 San Miguel 53,7 42,0 a 66,3 1.265 Estación Central 48,9 37,0 a 62,8 1.258 La Granja 41,1 25,4 a 54,8 102 Quinta Normal 38,9 28,3 a 62,6 477 Peñalolén 35,8 25,9 a 64,8 299 Recoleta 35,5 24,8 a 49,7 365 Pudahuel 30,2 24,4 a 38,3 276 Maipú 27,7 23,3 a 44,6 698 Conchalí 26,7 21,1 a 31,8 104 Quilicura 26,1 23,2 a 30,0 748 Renca 25,5 21,6 a 30,1 201 San Bernardo 25,1 21,7 a 33,1 680 Lo Prado 24,7 20,5 a 29,0 131 Pedro Aguirre Cerda 24,4 18,1 a 28,3 31 Puente Alto 24,1 20,2 a 45,1 641 Cerro Navia 23,6 19,8 a 25,5 56 El Bosque 23,3 20,9 a 27,0 193 Lo Espejo 22,7 18,2 a 25,7 143 La Pintana 21,4 16,8 a 24,2 171

LucasFinanzas con datos del SII. Compraventas inscritas entre abril de 2025 y marzo de 2026.

El rango típico es el tramo donde cae la mitad de las ventas de cada comuna. San Ramón no figura porque registró menos de 30 ventas de departamentos en el período.

El tamaño importa tanto como el valor por metro

El precio por metro dice poco sin considerar la superficie. En la comuna de Santiago, la mediana de los departamentos vendidos fue de 36 m² y 2.375 UF, unos $98 millones. En Ñuñoa fueron 48 m² y 3.693 UF ($153 millones); en Las Condes, 76 m² y 6.540 UF ($270 millones), y en Vitacura, 113 m² y 10.218 UF ($422 millones).

Otra manera de dimensionar la brecha es fijar un presupuesto. Con 3.000 UF, unos $124 millones, y al precio mediano de cada comuna, se compran 30 m² en Vitacura, 33 en Las Condes y 37 en Ñuñoa. En la comuna de Santiago la cifra sube a 54 m², en Maipú a 108 y en La Pintana a 140.

Se trata de un ejercicio aritmético y no de una oferta: en La Pintana, por ejemplo, la mediana de lo que se vende es de 43 m². Aun así, grafica cuánto pesa la ubicación en el precio final.

Nuevos y usados: cuando la mediana engaña

El valor de una comuna mezcla realidades muy distintas. En la comuna de Santiago, los departamentos usados se vendieron a 44,9 UF/m² y los nuevos a 88,2, casi el doble. En Puente Alto la distancia es mayor: 22,2 UF/m² los usados y 51,5 los nuevos. En Cerrillos, 25,6 contra 66,1.

“El valor de una comuna es una mediana que mezcla todo: el departamento de 1985 y el proyecto que se entregó este año. En las comunas baratas esa mezcla engaña, porque lo usado tira el número hacia abajo”, dice De Gregorio.

Esa composición explica varios resultados del ranking. La Florida supera a Macul y queda a un paso de La Reina porque el 69% de lo que se vendió allí fue nuevo. En Cerrillos la proporción llega a 78% y en Ñuñoa a 53%. En el Gran Santiago completo, cuatro de cada diez departamentos vendidos fueron nuevos.

En La Pintana, Lo Espejo, El Bosque y Cerro Navia, en cambio, casi no hubo ventas de unidades nuevas. Por eso, quien compra en verde o en blanco debería comparar con el precio de lo nuevo en esa comuna y no con la mediana general.

El tamaño también incide. En la comuna de Santiago, los usados de hasta 45 m² se vendieron a 47,5 UF/m² y los de más de 90 m², a 33,1. Comparar un departamento de un dormitorio con uno familiar usando el mismo valor por metro lleva a conclusiones erradas.

Tendencia: lo nuevo sube, lo usado cede

En el último año, medido en UF y comparando propiedades similares, los departamentos nuevos subieron 8,1% en la comuna de Santiago y 6,8% tanto en Ñuñoa como en Providencia, tres de las comunas con más ventas. Los usados, en cambio, bajaron 1,5% en Santiago, 1,1% en Ñuñoa y 0,3% en Providencia.

El patrón se repite en La Florida, donde los nuevos subieron 4,6% y los usados bajaron 3,4%, y en Macul, con un alza de 4,9% y una baja de 4,3%. Las Condes es la excepción entre las comunas grandes: allí los usados también subieron, 1,3%.

Como la medición está expresada en UF, estas variaciones ya descuentan la inflación. En plazos largos la tendencia es clara: el índice de departamentos de la comuna de Santiago acumula un alza de 97% desde 2010, y el de Ñuñoa, de 116%. Las cifras no equivalen a la plusvalía de una propiedad específica, pero muestran hacia dónde se ha movido el mercado.

Casas: de San Ramón a Vitacura

En casas, el estudio reúne 37.132 compraventas, 19.692 de ellas en 34 comunas del Gran Santiago. El precio del m² de casas por comuna va de 20,4 UF en San Ramón a 109,4 UF en Vitacura, una diferencia de 5,4 veces.

Tras Vitacura aparecen Las Condes (94,6 UF/m²), Lo Barnechea (92,2), Providencia (80,0) y La Reina (72,5). Las más económicas, además de San Ramón, son Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo (20,5 UF/m² cada una), La Granja (22,6) y la comuna de Santiago (22,7).

Las cifras requieren una precaución. En casas, el valor se calcula sobre los metros construidos, pero el precio de venta incluye el terreno. Una vivienda con mucho patio muestra un valor por metro más alto, por lo que la comparación directa con departamentos no corresponde.

El mercado de casas se concentra en la periferia. Puente Alto (2.712 ventas), Maipú (2.263), La Florida (1.497), San Bernardo (1.258) y Quilicura (1.033) suman cerca del 45% de las casas vendidas en el Gran Santiago. En esas comunas, el metro construido se pagó entre 29,8 y 36,5 UF.

La mediana de las casas vendidas en Puente Alto fue de 58 m² construidos y 2.088 UF, unos $86 millones. En Maipú fueron 59 m² y 2.200 UF ($91 millones). En Lo Barnechea, la comuna con las casas más caras en valor total, la mediana alcanzó 198 m² y 18.900 UF, cerca de $781 millones.

También en este segmento lo nuevo cuesta más. En Puente Alto, las casas nuevas se vendieron a 54,4 UF/m² y las usadas a 32,4; en San Bernardo, a 49,1 y 28,2.

La relación con los departamentos varía según la zona. En Puente Alto y Maipú, el metro de casa (35,6 y 36,5 UF) supera al de departamento (24,1 y 27,7). En la comuna de Santiago ocurre lo inverso: el metro de departamento (55,7 UF) más que duplica al de casa (22,7), y todas las casas vendidas allí en el período fueron usadas.

Regiones: Concón se acerca a Ñuñoa y Concepción supera a Santiago Centro

Fuera de la capital, la comuna con el metro cuadrado de departamento más caro es Concón, con 79,6 UF, casi lo mismo que Ñuñoa. Le siguen Valdivia (66,0), Concepción (63,5) e Iquique (62,0), todas por sobre la comuna de Santiago.

Las más económicas entre las 17 comunas medidas son Quilpué (29,2 UF/m²), Rancagua (35,0) y Valparaíso (38,2). Viña del Mar marca 52,5 y La Serena, 53,1.

En casas, el orden cambia poco en la parte alta: Concón lidera con 68,6 UF/m², seguida de Concepción (48,2) y La Serena (40,4). Valparaíso, con 18,9 UF/m², tiene el metro cuadrado de casa más barato de las 51 comunas medidas.

Cómo usar estas cifras antes de firmar

El valor por metro no reemplaza una tasación, pero permite saber si lo que se pide por una propiedad está dentro de lo que se paga en la zona. Estos son los cinco criterios para aprovecharlo:

Comparar propiedades similares. Nuevo con nuevo y usado con usado, con tamaño y año de construcción parecidos. Mirar el rango y no solo la mediana. Si el precio pedido supera el tope del rango típico de la comuna, debería existir una razón clara: vista, terminaciones o ubicación. Bajar al barrio. Dentro de una comuna las diferencias son grandes. En La Florida, el metro cuadrado va de 45,9 UF en La Florida Alto a 82,9 UF en Vicente Valdés. En la comuna de Santiago, de 43,3 UF en el barrio San Borja a 79,9 UF en Bogotá-Sierra Bella. En Las Condes, de 64,1 UF en el sector del Parque Padre Hurtado a 110,7 UF en Alto Las Condes. La herramienta separa 104 barrios en 13 comunas. Preguntar qué metros se cuentan. Los avisos suelen informar metros útiles; las cifras del SII consideran metros construidos. Calcular el total y no solo el metro. Dos departamentos con el mismo valor por metro pueden diferir en decenas de millones según su tamaño.

“Barato no es lo mismo que buena inversión. Un metro cuadrado bajo puede significar que nadie quiere vivir ahí, que el edificio es antiguo o que el arriendo también es bajo”, advierte De Gregorio.

Para un crédito hipotecario, además, el banco no utiliza estas referencias: encarga su propia tasación y, sobre ese valor, define cuánto financia.

Broker o asesor: quién revisa el precio

Buena parte de quienes compran un departamento, sobre todo como inversión, llega a un proyecto a través de un broker, que cobra una comisión a la inmobiliaria por cada unidad que vende.

No hay nada irregular en ello, pero sí existe un conflicto de interés: su oferta se limita a los proyectos que comercializa y la referencia de precio que entrega suele ser la lista de la propia inmobiliaria.

El asesor inmobiliario funciona al revés. Cobra honorarios a su cliente y no recibe comisiones de las inmobiliarias, lo que le permite comparar proyectos de distintas empresas y comunas, y contrastar el precio ofrecido con lo que efectivamente se pagó en la zona. Es el modelo de firmas como LucasFinanzas, que se financian con los honorarios de sus clientes.

“Comprar bajo la mediana de un barrio que se arrienda bien vale más que comprar en la comuna más barata”, resume De Gregorio.

En ambos casos, la recomendación es la misma: preguntar cómo se le paga a quien asesora y verificar el precio con datos de ventas reales antes de firmar una promesa.

Las dudas más frecuentes

¿Cuál es la comuna más cara de Santiago?

Vitacura: 98,7 UF/m² en departamentos y 109,4 UF/m² en casas.

¿Dónde es más barato comprar un departamento?

En La Pintana, con 21,4 UF/m². Le siguen Lo Espejo (22,7), El Bosque (23,3), Cerro Navia (23,6) y Puente Alto (24,1).

¿Cuánto cuesta un departamento en Santiago Centro?

El metro cuadrado se pagó a 55,7 UF como mediana de la comuna: 44,9 UF en usados y 88,2 UF en nuevos. La mediana de lo vendido fue de 36 m² y 2.375 UF.

¿Dónde es más barato comprar una casa?

En San Ramón, con 20,4 UF por metro cuadrado construido. Le siguen Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo, con 20,5 UF.

¿Por qué estas cifras difieren de las de los portales?

Porque los portales publican precios pedidos y estas cifras corresponden a precios pagados, y porque los avisos suelen informar metros útiles en lugar de construidos.

¿Cada cuánto se actualizan los datos?

Una vez al año, en septiembre, cuando ya están inscritas las ventas del período completo de abril a marzo.

Metodología

La fuente son las compraventas de departamentos y casas inscritas en los registros públicos del SII entre abril de 2025 y marzo de 2026, procesadas por LucasFinanzas. La cobertura abarca 33 comunas del Gran Santiago en departamentos, 34 en casas y 17 comunas de regiones. El indicador es la mediana del valor en UF por metro cuadrado construido, con un mínimo de 30 ventas por comuna.

Los límites del indicador

El valor del metro cuadrado ordena la conversación, pero no la cierra. No informa si el edificio está bien mantenido, cuánto cuestan los gastos comunes ni en cuánto se arrienda la propiedad.

Lo que sí permite es llegar a la negociación sabiendo cuánto se pagó, de verdad, por viviendas parecidas en la misma comuna. Esa es la diferencia entre comprar informado y comprar a ciegas: partir de lo que se pagó y no de lo que se pide.