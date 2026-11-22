Con la llegada del calor y los pronósticos de un verano de temperaturas extremas, el aire acondicionado vuelve a ser protagonista en hogares y oficinas, y con él aparece una pregunta recurrente: ¿cómo elegir el adecuado?

La respuesta depende del tipo de equipo, su potencia, las horas de uso y la tarifa de cada zona. Por eso, el llamado es a optar por una climatización eficiente, que permita mantener sus beneficios y planificar los costos.

Para lo anterior Valentina Barros, Especialista en Eficiencia Energética de Enel explica que hoy, “el etiquetado energético es una buena fuente de información para tomar una buena decisión sobre la compra de un artefacto eléctrico. Este establece categorías de eficiencia que va de A a la G donde la A es la más eficiente e incluso hoy, para el caso de los aires acondicionados, tenemos categorías como el A++ que es un excelente indicador de eficiencia energética”.

Saber cuánto consume tu equipo es el primer paso para ahorrar

Al momento de comparar modelos es importante conocer el gasto real, ya que este te permite planificar su uso, para calcularlo se necesitan tres datos. El primero es la potencia eléctrica del equipo en watts (W) o kilowatts (kW), que aparece en la ficha técnica, la etiqueta o el manual. No debe confundirse con los BTU, que indican la capacidad de enfriamiento y no el consumo.

El segundo es el valor del kWh en tu zona que está informado en la boleta que, en el Gran Santiago, los clientes residenciales de Enel con tarifa BT1 pagan en promedio $236 por kWh; el promedio nacional, actualizado a junio de 2026, llega a $257,31.

Y, por último, las horas de uso al día y días al mes. Ahora la fórmula para medir el gasto es simple y consta en multiplicar la potencia en kW por las horas de uso y el valor del kWh.

Claves para elegir un equipo eficiente

La eficiencia comienza en el momento de la compra, para eso Enel recomienda considerar los siguientes aspectos:

Tecnología Inverter: A diferencia de los equipos convencionales, que encienden y apagan el compresor de forma reiterada, los modelos Inverter regulan su funcionamiento de manera continua según la necesidad del ambiente, lo que se traduce en un desempeño más eficiente, especialmente en usos prolongados.

Capacidad acorde al espacio: La capacidad de enfriamiento, expresada en BTU, debe definirse según los metros cuadrados del lugar, su orientación, la exposición al sol y el nivel de aislación. Como referencia: 9.000 BTU para un dormitorio de hasta 16 m², 12.000 BTU hasta 22 m², 18.000 BTU para un living comedor de hasta 35 m² y 24.000 BTU para espacios de hasta 50 m². Etiqueta de eficiencia energética y potencia: Revisar la clasificación de eficiencia y la potencia eléctrica del equipo, indicada en watts (W) o kilowatts (kW) en su ficha técnica, permite comparar alternativas y conocer su consumo.

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