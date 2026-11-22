La Pensión Garantizada Universal (PGU) es un aporte económico mensual que entrega el Estado a las personas mayores de 65 años que cumplen con las condiciones establecidas para acceder al beneficio.

Para conocer cuándo corresponde recibir el pago de noviembre, las personas beneficiarias pueden realizar una consulta en línea a través de ChileAtiende, utilizando su Rol Único Tributario (RUT).

También te puede servir PGU desde septiembre: personas de 75 años o más ya pueden solicitarla

El sistema permite conocer la fecha y modalidad de pago, además de revisar otros beneficios entregados por el Instituto de Previsión Social (IPS).

Para consultar, sigue estos pasos:

Ingresa al sitio de consulta de fecha y forma de pago de ChileAtiende.

Escribe el RUT de la persona beneficiaria.

Presiona el botón de consulta.

Revisa la información sobre la fecha y modalidad de pago.

Si necesitas más detalles sobre el beneficio, puedes ingresar con ClaveÚnica y seleccionar la opción correspondiente.

¿Cuánto dinero entrega la PGU en noviembre?

El monto de la Pensión Garantizada Universal depende de la edad de la persona y de su pensión base.

De acuerdo con la información de ChileAtiende, los montos máximos vigentes son:

Personas de 65 a 74 años: hasta $231.732 mensuales.

Personas de 75 años o más: hasta $250.275 mensuales.

En ambos casos, quienes tengan una pensión base superior a $789.139 y hasta $1.252.602 pueden recibir un monto variable, que disminuye según el valor de su pensión.

La ampliación del monto de la PGU para personas mayores de 75 años comenzó en septiembre de 2026, en el marco de la Reforma de Pensiones.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la PGU?

Para acceder a la Pensión Garantizada Universal es necesario cumplir con las siguientes condiciones:

Tener 65 años o más . La solicitud se puede ingresar desde los 64 años y 9 meses.

. La solicitud se puede ingresar desde los 64 años y 9 meses. No integrar el 10% más rico de la población , según los mecanismos de focalización previsional.

, según los mecanismos de focalización previsional. Acreditar residencia en Chile durante al menos 20 años, continuos o discontinuos, desde que se cumplieron los 20 años de edad.

continuos o discontinuos, desde que se cumplieron los 20 años de edad. Haber residido en el país al menos cuatro de los últimos cinco años anteriores a la solicitud .

. Tener una pensión base igual o inferior a $1.252.602.

El beneficio puede solicitarse aunque la persona continúe trabajando o no se haya pensionado, siempre que cumpla las condiciones establecidas.

¿Dónde y cómo solicitar la Pensión Garantizada Universal?

Quienes cumplan los requisitos pueden realizar el trámite durante todo el año y de manera gratuita.

Existen distintas alternativas para presentar la solicitud:

En línea:

Ingresar al sitio de ChileAtiende con ClaveÚnica.

Solicitar atención mediante videollamada con un ejecutivo de ChileAtiende, de lunes a viernes, entre las 8:00 y las 17:00 horas.

De manera presencial: