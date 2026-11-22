¿Encontraste polillas o gorgojos en la despensa? Estos son los alimentos que debes revisar
Harinas, arroz, fideos y legumbres pueden verse afectados por estos insectos, incluso en envases cerrados. Revisa las recomendaciones del Ministerio de Salud para prevenir su aparición y saber qué hacer si los encuentras.
Las polillas y los gorgojos pueden aparecer en alimentos de consumo habitual, incluso en paquetes que todavía no han sido abiertos. Por eso, revisar los productos antes de comprarlos, mantener limpia la despensa y almacenar correctamente los alimentos son medidas importantes para evitar su presencia.
El Ministerio de Salud entregó una serie de recomendaciones para prevenir estas infestaciones y saber cómo actuar si se detectan insectos o larvas en los productos.
¿Qué alimentos pueden verse afectados por polillas y gorgojos?
Estos insectos pueden encontrarse principalmente en productos secos que suelen almacenarse durante períodos prolongados.
Entre los alimentos más propensos a presentar infestaciones están:
- Harinas.
- Arroz.
- Fideos.
- Cereales.
- Legumbres.
Una de las precauciones importantes es que los insectos pueden estar presentes incluso en envases sin abrir.
Qué revisar antes de comprar alimentos
Para evitar llevar productos infestados a la casa, se recomienda prestar atención al estado de los envases y su contenido.
Antes de comprar, considera estas medidas:
- Elegir paquetes que estén intactos.
- Evitar envases con perforaciones, roturas o daños.
- Comprobar que no haya insectos visibles.
- Revisar que no existan hilos similares a telarañas en el interior o exterior del paquete.
Una vez abiertos, los alimentos deben trasladarse a frascos de vidrio o recipientes de plástico rígido, con tapas que cierren correctamente.
Consejos para evitar polillas y gorgojos en la despensa
El almacenamiento y la limpieza también son fundamentales para prevenir la aparición de estos insectos.
El Ministerio de Salud recomienda:
- Evitar acumular alimentos durante períodos prolongados.
- Revisar los paquetes abiertos antes de consumirlos.
- Mantener limpia la despensa y retirar migas y restos de comida.
- Limpiar periódicamente las esquinas, uniones y repisas de los muebles.
Estas medidas permiten detectar oportunamente posibles infestaciones y reducir las condiciones que favorecen su proliferación.
¿Qué hacer si encuentras polillas, gorgojos o larvas en los alimentos?
Si detectas insectos o larvas en algún producto, la recomendación es desechar el alimento afectado y revisar los envases que estaban almacenados cerca para descartar que también estén infestados.
Después, se debe limpiar el espacio donde estaba guardado el producto y trasladar los alimentos que se encuentren en buen estado a recipientes herméticos.
Una precaución importante es evitar el uso de insecticidas u otros productos químicos en los lugares donde se almacenan alimentos, ya que podrían contaminarlos.
La revisión periódica de la despensa, junto con una correcta limpieza y conservación de los productos, ayuda a prevenir la presencia de estas plagas en el hogar.
Ver esta publicación en Instagram