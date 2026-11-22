Las polillas y los gorgojos pueden aparecer en alimentos de consumo habitual, incluso en paquetes que todavía no han sido abiertos. Por eso, revisar los productos antes de comprarlos, mantener limpia la despensa y almacenar correctamente los alimentos son medidas importantes para evitar su presencia.

El Ministerio de Salud entregó una serie de recomendaciones para prevenir estas infestaciones y saber cómo actuar si se detectan insectos o larvas en los productos.

¿Qué alimentos pueden verse afectados por polillas y gorgojos?

Estos insectos pueden encontrarse principalmente en productos secos que suelen almacenarse durante períodos prolongados.

Entre los alimentos más propensos a presentar infestaciones están:

Harinas.

Arroz.

Fideos.

Cereales.

Legumbres.

Una de las precauciones importantes es que los insectos pueden estar presentes incluso en envases sin abrir.

Qué revisar antes de comprar alimentos

Para evitar llevar productos infestados a la casa, se recomienda prestar atención al estado de los envases y su contenido.

Antes de comprar, considera estas medidas:

Elegir paquetes que estén intactos.

Evitar envases con perforaciones, roturas o daños.

Comprobar que no haya insectos visibles.

Revisar que no existan hilos similares a telarañas en el interior o exterior del paquete.

Una vez abiertos, los alimentos deben trasladarse a frascos de vidrio o recipientes de plástico rígido, con tapas que cierren correctamente.

Consejos para evitar polillas y gorgojos en la despensa

El almacenamiento y la limpieza también son fundamentales para prevenir la aparición de estos insectos.

El Ministerio de Salud recomienda:

Evitar acumular alimentos durante períodos prolongados.

Revisar los paquetes abiertos antes de consumirlos.

Mantener limpia la despensa y retirar migas y restos de comida.

Limpiar periódicamente las esquinas, uniones y repisas de los muebles.

Estas medidas permiten detectar oportunamente posibles infestaciones y reducir las condiciones que favorecen su proliferación.

¿Qué hacer si encuentras polillas, gorgojos o larvas en los alimentos?

Si detectas insectos o larvas en algún producto, la recomendación es desechar el alimento afectado y revisar los envases que estaban almacenados cerca para descartar que también estén infestados.

Después, se debe limpiar el espacio donde estaba guardado el producto y trasladar los alimentos que se encuentren en buen estado a recipientes herméticos.

Una precaución importante es evitar el uso de insecticidas u otros productos químicos en los lugares donde se almacenan alimentos, ya que podrían contaminarlos.

La revisión periódica de la despensa, junto con una correcta limpieza y conservación de los productos, ayuda a prevenir la presencia de estas plagas en el hogar.