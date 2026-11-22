La Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) 2026, correspondiente al proceso de Admisión 2027, ya tiene fechas definidas para su aplicación regular. Los estudiantes inscritos deberán rendir los exámenes durante tres jornadas, entre el lunes 30 de noviembre y el miércoles 2 de diciembre.

Esta evaluación corresponde a la segunda aplicación del año, luego de la PAES de invierno realizada en junio, y permitirá obtener puntajes para postular a las universidades que participan del Sistema de Acceso a la Educación Superior.

¿Cuándo se rinde la PAES 2026?

La aplicación regular de la PAES se realizará durante las siguientes fechas:

Lunes 30 de noviembre : primera jornada de rendición.

: primera jornada de rendición. Martes 1 de diciembre : segunda jornada.

: segunda jornada. Miércoles 2 de diciembre: tercera jornada.

Además, el lunes 30 de noviembre se realizará el reconocimiento de salas, entre las 12:00 y las 13:00 horas.En Rapa Nui, esta actividad se efectuará entre las 11:00 y las 12:00 horas.

¿Cuándo se publican los resultados de la PAES?

De acuerdo con el calendario del Demre, los resultados de la PAES regular estarán disponibles el 4 de enero de 2027, misma fecha en que comenzará el periodo de postulaciones a las instituciones de educación superior.

Calendario de Admisión 2027: fechas de postulación y matrícula

Después de la rendición de las pruebas, el proceso de admisión contempla las siguientes etapas:

Rendición PAES regular : 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2026

: 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2026 Publicación de resultados: 4 de enero de 2027

4 de enero de 2027 Periodo de postulaciones: 4 al 7 de enero

4 al 7 de enero Resultados de selección: 18 de enero

18 de enero Primera etapa de matrículas: 19 al 21 de enero

19 al 21 de enero Segunda etapa de matrículas: 22 al 28 de enero

Los estudiantes deben considerar estas fechas para organizar su proceso de ingreso a la educación superior y realizar oportunamente los trámites correspondientes.