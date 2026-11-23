Acceder a consultas médicas y chequeos preventivos gratuitos es posible en dos estaciones del Metro de Santiago. Se trata de una iniciativa impulsada por Fast Clinic y Metro, que busca facilitar el acceso a prestaciones de salud sin importar la edad o el sistema de previsión de los usuarios.

El beneficio ya está disponible en los centros médicos de Fast Clinic ubicados en las estaciones Los Leones y Hospital El Pino.

La campaña se extenderá hasta el próximo 31 de diciembre y contempla consultas de medicina general y chequeos médicos preventivos.

Desde Metro destacaron que esta alianza permite incorporar servicios de salud en espacios utilizados diariamente por millones de personas.

¿En qué estaciones del Metro puedes acceder a consultas gratis?

El beneficio está disponible en dos centros médicos de Fast Clinic:

– Estación Los Leones: ubicada en Providencia, con conexión a las líneas 1 y 6.

– Estación Hospital El Pino: ubicada en San Bernardo, correspondiente a la Línea 2.

Las atenciones están dirigidas a todas las personas, sin restricciones por edad o previsión de salud.

¿Qué prestaciones médicas incluye el beneficio?

La iniciativa contempla dos tipos de servicios:

– Consultas de medicina general.

– Chequeos médicos preventivos.

La plataforma de agendamiento también permite seleccionar otros servicios disponibles, como laboratorio y distintas especialidades, según la oferta del centro médico.

¿Cómo agendar una consulta médica gratuita?

Para acceder al beneficio, las personas deben reservar una hora directamente en el sitio web de Fast Clinic.

Estos son los pasos para solicitar una atención:

1. Ingresar al sitio web de Fast Clinic.

2. Seleccionar una de las dos estaciones disponibles: Los Leones u Hospital El Pino.

3. Elegir el tipo de servicio que se necesita, como consulta presencial o laboratorio.

4. Seleccionar la especialidad correspondiente.

5. Opcionalmente, escoger al profesional que realizará la atención, según disponibilidad.