Correos de Chile dio inicio a una nueva edición de su campaña “Apadrina un Sueño 2026”, iniciativa que busca conectar a personas dispuestas a colaborar con niños y niñas que esperan recibir un regalo esta Navidad.

La actividad, que lleva cerca de 34 años realizándose, permite que los menores envíen sus cartas al Viejito Pascuero para que otras personas puedan conocer sus deseos y convertirse en sus padrinos.

La campaña contempla dos formas de participación: revisar las cartas a través de internet o acudir presencialmente a las sucursales habilitadas de Correos de Chile.

¿Cómo participar en Apadrina un Sueño 2026?

Quienes quieran cumplir el deseo de un niño o niña deben seguir estos pasos:

1. Ingresar al sitio web: acceder a la plataforma de Navidad de Correos de Chile: navidad.correos.cl/apadrinar.

2. Escoger una carta: revisar los mensajes disponibles y seleccionar uno de los deseos que se busca apadrinar.

3. Conseguir el regalo: comprar o reunir el obsequio solicitado por el niño o niña.

4. Entregar el regalo: llevarlo a Correos de Chile para que la empresa gestione su distribución y llegada a destino antes de Navidad.

También es posible participar de manera presencial, acercándose a las sucursales habilitadas para leer las cartas y escoger una.

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está abierta a personas, familias y organizaciones que quieran colaborar con la iniciativa.

Las cartas son recibidas directamente en las sucursales de Correos de Chile y también mediante coordinaciones con distintas instituciones.

Posteriormente, los mensajes son revisados y registrados con apoyo de personas vinculadas al Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), quienes colaboran en la organización de las solicitudes.

¿Hasta cuándo se puede apadrinar una carta?

La campaña “Apadrina un Sueño 2026” estará disponible hasta el 18 de diciembre de 2026.

Ese es el plazo para escoger una carta, conseguir el regalo y entregarlo a Correos de Chile, de manera que la empresa pueda organizar su distribución antes de Navidad.

Para participar, ingresa a navidad.correos.cl/apadrinar y conoce los deseos que esperan cumplir los niños y niñas esta Navidad.