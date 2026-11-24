El Black Friday 2026 en Chile comenzará a las 00:00 horas del viernes 27 de noviembre y se extenderá hasta las 23:59 horas del lunes 30. El evento, organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), reunirá a 362 marcas y contempla ventas proyectadas por US$570 millones.

A pocas semanas de Navidad, el evento representa una oportunidad para adelantar las compras y acceder a descuentos en tecnología, vestuario, electrodomésticos, viajes y artículos para el hogar. Sin embargo, no todas las rebajas anunciadas necesariamente representan un ahorro efectivo.

Precios de referencia inflados, descuentos condicionados a determinados medios de pago y costos adicionales de despacho son algunos de los factores que pueden convertir una aparente oportunidad en una compra poco conveniente.

¿Cómo saber si una oferta del Black Friday es real?

La principal recomendación es revisar el historial de precios del producto y no dejarse llevar exclusivamente por el porcentaje de descuento anunciado por las tiendas.

Un producto puede aparecer con un 50% de descuento respecto de un precio de referencia que no corresponde al valor al que se comercializaba habitualmente.

Por ejemplo, si un televisor se vende normalmente a $329.990 y durante el Black Friday aparece a $299.990, con un supuesto precio original de $599.990, el ahorro efectivo respecto de su precio habitual es de aproximadamente un 9%, muy lejos del 50% anunciado.

Por eso, antes de realizar una compra, es recomendable comparar los valores registrados durante los últimos 30, 60 o 90 días, cuando esa información esté disponible.

Las mejores páginas para comparar precios durante el Black Friday 2026

En Chile existen plataformas gratuitas que permiten consultar la evolución de los precios, comparar productos entre diferentes comercios y detectar si una rebaja es realmente conveniente.

Knasta : permite consultar el historial de precios de productos de distintas categorías y comparar ofertas de diferentes tiendas.

SoloTodo : especializada en tecnología, permite comparar precios de celulares, computadores, televisores, componentes electrónicos y otros productos, además de revisar su evolución histórica.

DescuentoFlash : plataforma que permite encontrar ofertas y comparar precios de distintos productos.

Cuál me conviene: permite contrastar el precio habitual de un producto con el menor valor registrado por la plataforma.

Estas herramientas permiten identificar si una tienda aumentó el precio de un producto antes del evento o si este ya estuvo disponible a un valor inferior en semanas anteriores. Su cobertura, sin embargo, depende de los comercios y productos que monitorea cada plataforma.

Siete consejos para detectar ofertas falsas en el Black Friday

Antes de realizar una compra durante el evento comercial, es recomendable seguir estos pasos:

Revisa los precios desde ahora: registra el valor de los productos que quieres comprar antes del inicio del Black Friday. Consulta el historial de precios: comprueba si el descuento es significativo respecto del valor habitual. Compara entre distintas tiendas: un producto con un descuento del 40% puede ser más caro que otro que no está en promoción. Verifica el modelo exacto: especialmente en productos tecnológicos, revisa que las características sean idénticas. Considera los gastos de envío: el costo del despacho puede reducir o eliminar el ahorro. Revisa las condiciones de pago: algunos descuentos son exclusivos para determinadas tarjetas bancarias o comerciales. Si compras en cuotas, considera también los intereses. Guarda capturas de pantalla: registra los precios, las promociones y las condiciones ofrecidas para contar con evidencia ante eventuales incumplimientos.

Black Friday: ¿qué dice el Sernac sobre las ofertas engañosas?

Las ofertas falsas no son un problema nuevo. De acuerdo con el balance del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) sobre el Black Friday 2025, el 20% de los reclamos contra empresas adheridas al evento estuvo relacionado con publicidad engañosa, particularmente con promociones que no se ajustaban a lo anunciado y modificaciones de precios al momento de pagar.

La Ley del Consumidor establece que las empresas deben proporcionar información veraz y oportuna sobre los productos, respetar los precios informados y cumplir las condiciones anunciadas en sus promociones.

Asimismo, las compras realizadas durante el Black Friday tienen los mismos derechos que aquellas efectuadas durante el resto del año.

Entre ellos se encuentran la garantía legal de seis meses para productos nuevos defectuosos, que permite optar por el cambio, la reparación gratuita o la devolución del dinero, y el derecho a retracto en compras por internet, que generalmente puede ejercerse dentro de los 10 días siguientes a la recepción del producto, salvo las excepciones legales.

¿Dónde denunciar una oferta falsa del Black Friday en Chile?

Si una empresa no respeta el precio anunciado, modifica las condiciones de una promoción o incurre en publicidad engañosa, los consumidores pueden presentar un reclamo ante el Sernac a través de los siguientes canales:

Sitio web: www.sernac.cl.

Teléfono gratuito: 800 700 100.

Oficinas regionales del Sernac.

Para respaldar el reclamo, es recomendable conservar las capturas de pantalla de la oferta, los comprobantes de pago, los correos de confirmación y cualquier comunicación con la empresa.