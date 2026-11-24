El Black Friday es una de las últimas grandes jornadas de descuentos del año y una oportunidad para adelantar las compras de Navidad. Sin embargo, el aumento de las transacciones por internet también puede favorecer las estafas, los sitios web falsos y los mensajes fraudulentos.

Por eso, antes de aprovechar una oferta, es importante verificar que la tienda sea legítima y utilizar medios de pago seguros.

De acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), las ventas online del retail aumentaron un 18,5% en noviembre de 2025 respecto del mismo mes del año anterior, impulsadas por el Black Friday.

Además, durante el segundo trimestre de 2026, las ventas online del sector registraron un crecimiento nominal de 3,8%.

Ante este escenario, la Asociación Gremial Marcas del Retail (MDR) entregó una serie de recomendaciones para evitar fraudes y proteger la información personal durante este evento comercial.

Black Friday: 8 recomendaciones para evitar estafas

Entre los principales riesgos están la suplantación de marcas, los enlaces fraudulentos y las ofertas que buscan obtener información bancaria de los consumidores.

Estas son las medidas que se recomienda adoptar antes de realizar una compra:

1. Comprar en sitios web oficiales

Ingresar directamente a las páginas de las tiendas o utilizar sus canales verificados. Evitar realizar compras desde enlaces enviados por desconocidos o publicados en sitios de dudosa procedencia.

2. Revisar la dirección de la página

Antes de ingresar datos personales o bancarios, comprobar que la dirección web corresponda a la tienda. También se recomienda verificar que tenga conexión segura (https).

Eso sí, el candado de seguridad del navegador no garantiza por sí solo que una página sea legítima.

3. Desconfiar de ofertas demasiado atractivas

Los descuentos extraordinarios pueden ser una señal de alerta, especialmente cuando provienen de vendedores desconocidos. Lo recomendable es comprobar que la promoción esté disponible en los canales oficiales de la marca.

4. Utilizar medios de pago seguros

Preferir tarjetas y plataformas de pago reconocidas. Evitar transferencias directas a cuentas personales o mecanismos que no entreguen respaldo ante posibles irregularidades.

5. Proteger los datos personales

No compartir contraseñas, códigos de verificación ni información bancaria mediante correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas telefónicas.

6. Evitar enlaces sospechosos

Los mensajes por correo electrónico, SMS y redes sociales pueden utilizarse para suplantar a tiendas o entidades financieras. Ante cualquier duda, es mejor ingresar directamente al sitio oficial.

7. Revisar las condiciones de compra

Antes de pagar, comprobar los plazos de despacho, las políticas de cambio y devolución, las garantías y los derechos que protegen al consumidor.

8. Mantener actualizados los dispositivos

Contar con las últimas versiones del sistema operativo, navegador y aplicaciones ayuda a reducir posibles vulnerabilidades de seguridad.

¿Qué revisar antes de aprovechar una oferta?

La Asociación Gremial Marcas del Retail recuerda que la seguridad debe formar parte de la experiencia de compra y que verificar los canales oficiales es una de las principales medidas para evitar problemas.

La recomendación es no dejarse llevar únicamente por el porcentaje de descuento y comprobar que la promoción sea real antes de entregar información personal o realizar un pago.

De esta manera, es posible aprovechar las ofertas del Black Friday y adelantar las compras navideñas sin exponer innecesariamente el dinero ni los datos personales.