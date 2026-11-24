La postulación en línea al Subsidio para Sectores Medios DS1 comenzó el miércoles 18 de noviembre, luego de que el martes se habilitaran las modalidades automática y presencial.

El beneficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) permite a familias que no tienen una propiedad acceder a un aporte estatal para comprar una vivienda nueva o usada, o construir una casa en un terreno propio.

También te puede interesar Subsidio DS1: postula al nuevo tramo y conoce cuáles son los requisitos

El plazo para realizar el trámite en cualquiera de sus modalidades termina el viernes 27 de noviembre de 2026. En el caso de la postulación digital, el ahorro debe estar en alguna de las entidades financieras habilitadas.

Un aspecto importante es que el Minvu llamó a realizar el trámite con tranquilidad: postular primero no entrega ventajas ni aumenta las posibilidades de resultar seleccionado, porque el orden de llegada no influye en el resultado.

¿Hasta cuándo se puede postular al Subsidio DS1?

El segundo llamado nacional contempla distintas modalidades, según el tramo y la situación de cada postulante.

– Postulación automática: del 17 al 27 de noviembre. Está dirigida a quienes participaron en el primer llamado de 2026.

– Postulación presencial: del 17 al 27 de noviembre, en las oficinas del Serviu regional, con hora reservada.

– Postulación en línea: del 18 al 27 de noviembre, para quienes postulan por primera vez o presentan cambios en sus condiciones.

Para el nuevo DS1 Tramo 4, destinado a la compra de vivienda, no existe postulación automática. El trámite presencial estará disponible hasta el 27 de noviembre a las 13:00 horas y el digital hasta las 16:00 horas de ese día.

¿Cómo postular en línea al Subsidio DS1? Paso a paso

El trámite se realiza en el portal habilitado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y requiere contar con ClaveÚnica.

Para comenzar la postulación, ingresa a la plataforma oficial:

Postulación en línea al Subsidio DS1 – Minvu. Una vez dentro del sistema, debes seguir estos pasos:

1. Autorizar la consulta de datos personales: selecciona la opción «Comprendo y acepto las condiciones para autorizar la consulta de mis datos personales». Luego presiona «Aceptar» y «Continuar».

2. Seleccionar la postulación: haz clic en «Postular» y revisa que tus antecedentes personales estén correctos.

3. Elegir el tramo y la ubicación: selecciona el tramo al que deseas postular, además de la región y comuna donde buscas aplicar el subsidio. También podrás revisar y actualizar los datos de tu domicilio.

4. Ingresar tus datos de contacto: registra al menos un número telefónico y un correo electrónico.

5. Revisar el núcleo familiar: el sistema mostrará la información del Registro Social de Hogares (RSH). Podrás incorporar integrantes mediante el botón «Incluir». Si agregas a una persona mayor de 18 años que no sea tu cónyuge, esta deberá autorizar su incorporación ingresando con su propia ClaveÚnica.

6. Registrar el ahorro para la vivienda: selecciona el titular de la cuenta, la entidad financiera y el número de cuenta. Después, presiona «Consultar ahorro».

7. Completar los antecedentes adicionales: el sistema validará automáticamente la información relacionada con el Servicio Militar y la Comisión Valech. También deberás ingresar tu ingreso neto mensual.

8. Revisar y finalizar: comprueba que todos los datos estén correctos, acepta las autorizaciones y finaliza el trámite.

Al terminar, aparecerá un mensaje de confirmación. Podrás descargar el comprobante de postulación y recibirás una copia en el correo electrónico registrado.

¿Cuáles son los requisitos para comprar una vivienda con el DS1?

Este subsidio permite comprar una casa o departamento, nuevo o usado. Está dirigido a personas y familias que no son propietarias de una vivienda y que cuentan con capacidad de ahorro.

Los requisitos generales son:

Tener 18 años o más.

Contar con cédula de identidad vigente. En el caso de personas extranjeras, se exige cédula para extranjeros vigente que acredite residencia definitiva.

Tener una cuenta de ahorro para la vivienda con al menos 12 meses de antigüedad. Para este llamado, debe haber sido abierta hasta el 30 de octubre de 2025 . Esta antigüedad no se exige a quienes postulan al Tramo 4.

. Esta antigüedad no se exige a quienes postulan al Tramo 4. Contar con el ahorro mínimo exigido para el tramo correspondiente, depositado hasta el 30 de octubre de 2026, a las 14:00 horas.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y cumplir con el porcentaje de calificación socioeconómica exigido para el tramo al que se postula.

y cumplir con el porcentaje de calificación socioeconómica exigido para el tramo al que se postula. La cuenta de ahorro debe estar a nombre de la persona postulante, su cónyuge o conviviente civil.

¿Se puede utilizar el DS1 para construir una vivienda?

Sí. El beneficio también permite construir una casa de hasta 140 metros cuadrados en un terreno propio o mediante densificación predial, es decir, levantar una nueva vivienda en un sitio donde ya existe otra propiedad.

El proyecto debe contemplar al menos cuatro recintos: baño, estar-comedor-cocina y dos dormitorios. Además, debe contar con la validación del Serviu correspondiente.

Entre los requisitos para esta modalidad se encuentran:

– Tener 18 años o más.

– Contar con cédula de identidad vigente . Las personas extranjeras deben acreditar residencia definitiva.

. Las personas extranjeras deben acreditar residencia definitiva. – Tener una cuenta de ahorro para la vivienda con al menos 12 meses de antigüedad , abierta hasta el 30 de octubre de 2025.

, abierta hasta el 30 de octubre de 2025. – Cumplir con el ahorro mínimo exigido para el tramo correspondiente.

para el tramo correspondiente. – Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y cumplir con el porcentaje requerido.

y cumplir con el porcentaje requerido. Acreditar la disponibilidad legal del terreno donde se construirá la vivienda.

¿Cómo acreditar que tienes un terreno?

El Minvu contempla distintas alternativas para demostrar la disponibilidad del sitio:

– Inscripción del terreno a nombre del postulante , su cónyuge o conviviente civil.

, su cónyuge o conviviente civil. – Inscripción a nombre del grupo organizado.

– Certificado de Conadi , en caso de tierras indígenas.

, en caso de tierras indígenas. – Usufructo o derecho real de uso del terreno.

– Derechos en comunidades agrícolas.

– Sitio a nombre de una cooperativa de la cual el postulante sea socio.

de la cual el postulante sea socio. – Cesión de derechos inscrita del terreno.

– Certificado emitido por el Ministerio de Bienes Nacionales, cuando corresponda.

También se deben presentar los Certificados de Informaciones Previas y de Factibilidad de Dación de Servicios, emitidos desde el 1 de enero de 2025.

Quienes postularon a determinados llamados nacionales de 2025 o al primer llamado de 2026 y no fueron seleccionados podrán utilizar la documentación del terreno que ya presentaron.

¿Dónde revisar los montos de ahorro y los subsidios?

Los montos de ahorro mínimo y el aporte estatal varían según el tramo y la zona geográfica donde se ubique la vivienda.

Para conocer las condiciones de cada alternativa y revisar los requisitos específicos del nuevo Tramo 4, el Minvu habilitó la siguiente información:

Revisar requisitos, ahorro y montos del Subsidio DS1 en el sitio del Minvu. Si prefieres realizar el trámite presencialmente, debes reservar previamente una hora en el Serviu de tu región: