Metro de Santiago informó a las 8:00 horas de este martes el restablecimiento del servicio en la Línea 5, luego de una falla técnica en la vía que obligó a suspender el funcionamiento de varias estaciones durante la hora punta de la mañana.

“Se normaliza el servicio en #L5, #TodaLaRed vuelve a estar operativa”, comunicó la empresa a través de sus redes sociales.

La contingencia fue informada a las 6:30 horas y mantuvo el servicio disponible únicamente entre Plaza de Maipú y Ñuble durante una hora y media.

Durante la noche del lunes, pasajeros habían reportado fuego en el trayecto a la altura de la estación Pedrero. Este martes, según informaron auditores de Radio Bío Bío, volvió a registrarse humo en el mismo sector, donde el tren circula por la superficie.

La interrupción del servicio provocó aglomeraciones en los paraderos de avenida Vicuña Mackenna, donde los pasajeros buscaron alternativas para continuar sus desplazamientos.

Ante la situación, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones activó un plan de contingencia “para mitigar el impacto en los desplazamientos de las personas”, que contempló el despliegue de buses de apoyo entre las estaciones Ñuble y Vicente Valdés.

Además, se reforzaron los recorridos 210, 210e, 210v y 213 del sistema RED, que transitan por avenida Vicuña Mackenna.

Metro también habilitó un justificativo para los pasajeros afectados por la interrupción del servicio.

07:43 hrs.⚠️ Debido a la interrupción que afecta el servicio en #L5, ponemos a disposición el justificativo para quienes lo necesiten.

https://t.co/w8IMKBGoum — Metro de Santiago (@metrodesantiago) November 24, 2026

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