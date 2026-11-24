El Ministerio del Medio Ambiente mantiene abiertas las postulaciones al programa Recambio de Calefactores, que permite reemplazar estufas a leña por equipos de aire acondicionado o estufas a pellet. La convocatoria contempla comunas de las regiones de Valparaíso, O’Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía y Los Lagos, pero los plazos están próximos a vencer.

Uno de los principales requisitos para acceder al beneficio es entregar un calefactor a leña que esté instalado y en uso en la vivienda. Además, las personas seleccionadas podrían tener que realizar un copago por la instalación del nuevo equipo.

¿En qué comunas se puede postular al recambio de calefactores?

Las convocatorias tienen distintas fechas de cierre, según la comuna de residencia:

Lunes 23 de noviembre: Curicó, Teno, Rauco, Romeral, Sagrada Familia, Molina, Lota, Coronel, Talcahuano, Concepción, San Pedro de la Paz, Hualpén, Chiguayante, Hualqui, Penco y Tomé.

Curicó, Teno, Rauco, Romeral, Sagrada Familia, Molina, Lota, Coronel, Talcahuano, Concepción, San Pedro de la Paz, Hualpén, Chiguayante, Hualqui, Penco y Tomé. Martes 24 de noviembre: Concón, Quintero y Puchuncaví.

Concón, Quintero y Puchuncaví. Miércoles 9 de diciembre: Osorno, exclusivamente para postular a una estufa a pellet.

En total, son 22 comunas con convocatorias para recambiar calefactores por aire acondicionado o estufa a pellet, mientras que Osorno tiene un llamado específico para este último tipo de equipo.

¿Cuáles son los requisitos para postular?

De acuerdo con las condiciones del programa del Ministerio del Medio Ambiente, las personas interesadas deben cumplir con lo siguiente:

Ser propietario del calefactor a leña que se desea reemplazar.

Tener el artefacto instalado y en uso en la vivienda.

Que el domicilio donde está instalado el calefactor corresponda a las condiciones establecidas en las bases de la convocatoria.

No se aceptan postulaciones de calefactores instalados en departamentos, salvo las excepciones contempladas en las bases.

Entregar el calefactor antiguo al Ministerio del Medio Ambiente para su destrucción.

Los requisitos específicos pueden variar según la región y el llamado al que se postule.

¿Cómo postular al recambio de calefactores?

El trámite se realiza a través del sitio web del Ministerio del Medio Ambiente. Para ello, se deben seguir estos pasos:

Ingresar a calefactores.mma.gob.cl. Crear una cuenta con el RUT, los datos personales y la dirección de la vivienda. Registrar el calefactor a leña que se desea reemplazar. Iniciar sesión y seleccionar el llamado vigente correspondiente a la comuna. Elegir el equipo disponible y completar la información solicitada. Enviar la postulación y esperar la notificación del resultado por correo electrónico.

¿Cuánto cuesta acceder al nuevo equipo?

Las personas seleccionadas podrían tener que realizar un copago para financiar parte de la instalación del nuevo artefacto.

Los montos de referencia informados para el programa son:

Aire acondicionado: $100.000.

Estufa a pellet: $130.000.

Sin embargo, existen convocatorias con condiciones especiales. Por ejemplo, el llamado de Temuco y Padre Las Casas para aire acondicionado Split Inverter establece que no tiene copago. Por eso, es importante revisar las bases específicas de cada comuna.