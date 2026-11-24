El programa Vacaciones Tercera Edad del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) permite que personas mayores, jubiladas, pensionadas y personas en situación de discapacidad accedan a viajes dentro de Chile a precios rebajados.

El beneficio contempla subsidios de entre 25% y 75% del valor total del paquete turístico, dependiendo de la modalidad.

¿Qué destinos y precios están disponibles?

El programa contempla dos alternativas:

Escapadas: viajes terrestres de 2 a 3 noches, con subsidio de hasta 70%.

Destinos: Arica, Taltal, Monte Patria, Coquimbo, Pichidangui, Puchuncaví, San José de Maipo, Las Cabras-Rapel, Colbún, Pullehue, Lonquimay, Futrono y Panguipulli-Liquiñe.

Precios de referencia:

Arica desde Iquique: $138.816.

Lago Rapel desde Viña del Mar: $183.281.

Lonquimay desde Concepción: $249.076.

Clásico: viajes de 4 a 7 noches, por vía terrestre o aérea, con subsidios de hasta 75%.

Destinos: La Serena, Pichilemu, Colbún Termal, Valle Las Trancas, Valdivia, Villarrica y Pucón.

Precios de referencia:

La Serena desde Santiago: $506.700.

Colbún Termal desde Santiago: $613.600.

Villarrica desde Concepción: $429.900.

Los precios son por persona e incluyen alojamiento, alimentación, transporte, excursiones y asistencia en viaje.

¿Quiénes pueden acceder?

Personas con cédula de identidad chilena de 50 años o más.

Mayores de 18 años si son jubilados, pensionados o montepiadas.

Personas mayores de 18 años en situación de discapacidad.

Cada titular puede viajar con un acompañante mayor de 18 años.

¿Cómo comprar los viajes?

No es necesario postular. Los paquetes se adquieren directamente con las agencias oficiales disponibles en el sitio web de Vacaciones Tercera Edad de Sernatur.

Se debe elegir el destino, revisar la disponibilidad y realizar la reserva con la agencia correspondiente.

Importante: los 4.300 cupos son limitados y están sujetos a disponibilidad.