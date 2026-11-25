La Navidad suele estar asociada a celebraciones y encuentros familiares, pero también puede convertirse en una fuente de presión. La compra de regalos, los gastos adicionales y la organización de las reuniones son algunas de las tareas que se acumulan durante diciembre.

Según la Encuesta de Navidad 2025 de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), un 72% de las personas declaró que planificaba sus compras de regalos con anticipación, mientras que un 23% reconoció que lo hacía de manera improvisada.

A esto se suma que, de acuerdo con cifras de The American Psychiatric Association, un 40% de las personas siente estrés o ansiedad cuando piensa en las fiestas de fin de año.

Entre los factores que explican esta sensación están las expectativas de lograr una celebración perfecta, la presión económica por los regalos, los compromisos sociales y familiares y el cierre del año laboral.

Cómo organizar los regalos y evitar gastos excesivos

Una de las primeras medidas para reducir la presión es anticipar las compras y establecer un presupuesto realista. No es necesario resolver todos los regalos de una sola vez ni gastar más de lo que permiten las finanzas personales.

Algunas recomendaciones son:

– Preparar una lista de regalos: definir con anticipación a quiénes se quiere regalar y priorizar.

– Establecer un presupuesto: fijar un monto máximo y respetarlo.

– Evitar las compras impulsivas: comparar opciones y no dejar todas las adquisiciones para último momento.

– Considerar un intercambio de regalos: puede ser una alternativa para reducir los gastos cuando participa un grupo numeroso.

La idea es que los regalos sean parte de la celebración, pero no el centro de las preocupaciones.

Repartir las tareas para evitar la sobrecarga

La preparación de las fiestas no debería recaer en una sola persona. Cocinar, decorar, organizar la casa y recibir a los invitados son responsabilidades que se pueden distribuir entre los integrantes de la familia o el grupo que participa de la celebración.

Para evitar que los preparativos se acumulen, conviene:

Definir con anticipación dónde se realizará la celebración.

Confirmar quiénes participarán.

Distribuir las tareas de cocina, compras y decoración.

Preparar la casa de manera gradual, sin intentar resolverlo todo en un día.

Reservar tiempo para descansar antes de las reuniones.

Bajar las expectativas también ayuda

Otro factor importante es evitar la exigencia de que todo resulte perfecto. La decoración, la comida y los regalos no tienen que cumplir con un estándar determinado para que la celebración sea significativa.

Reducir las expectativas, aceptar que pueden surgir imprevistos y dar espacio al descanso permite enfrentar los preparativos con menos presión.

En definitiva, planificar con tiempo, cuidar el presupuesto y compartir las responsabilidades son medidas concretas para llegar a diciembre con mayor tranquilidad y disfrutar las reuniones sin que la organización se transforme en una carga.