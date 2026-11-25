Despertarse durante la noche para ir al baño puede parecer algo habitual, especialmente en adultos mayores. Sin embargo, cuando ocurre de manera frecuente y afecta el descanso, podría ser una señal de algún problema de salud.

Esta condición se conoce como nicturia y consiste en despertarse durante el período habitual de sueño para orinar. Aunque puede estar relacionada con hábitos cotidianos, también podría ser consecuencia de enfermedades urinarias, renales, metabólicas o trastornos del sueño.

La directora de Enfermería de la Universidad Andrés Bello (UNAB), Patricia Donoso, explica que levantarse una vez de manera ocasional no necesariamente indica una enfermedad. Sin embargo, hacerlo dos o más veces por noche de forma habitual merece una evaluación médica, especialmente si provoca cansancio durante el día.

¿Por qué dan ganas de orinar varias veces durante la noche?

La nicturia puede tener distintas causas. Entre las condiciones de salud que podrían estar detrás de este problema se encuentran:

Infecciones urinarias.

Vejiga hiperactiva.

Crecimiento benigno de la próstata.

Diabetes.

Enfermedades renales.

Insuficiencia cardíaca.

Apnea obstructiva del sueño.

También puede relacionarse con el consumo abundante de líquidos antes de acostarse y el uso de determinados medicamentos, especialmente los diuréticos.

Por eso, la frecuencia de las visitas nocturnas al baño no permite establecer por sí sola un diagnóstico. Es necesario considerar los antecedentes de salud, los hábitos y la presencia de otros síntomas.

¿Cuándo conviene consultar a un médico?

La especialista recomienda prestar atención a los cambios persistentes en los hábitos urinarios, especialmente cuando comienzan a afectar la calidad del sueño.

Entre las señales que justifican una evaluación médica están:

Levantarse dos o más veces por noche de manera habitual.

Presentar ardor o dolor al orinar.

Observar sangre en la orina.

Experimentar un aumento persistente de las visitas nocturnas al baño.

En tanto, si aparecen síntomas como fiebre, escalofríos o dolor en la espalda o el costado, se debe buscar atención médica con prontitud.

Cinco consejos para evitar levantarse tantas veces durante la noche

1. Distribuir el consumo de agua durante el día

Evitar beber grandes cantidades de líquido durante las dos horas previas a acostarse puede ayudar a reducir las ganas de orinar durante la noche. Esto no significa dejar de hidratarse.

2. Moderar el consumo de café, té y alcohol

Estas bebidas pueden aumentar la producción de orina o alterar el descanso, especialmente cuando se consumen durante la tarde o cerca de la hora de dormir.

3. Ir al baño antes de acostarse

Vaciar la vejiga antes de dormir es una medida sencilla que puede contribuir a disminuir las interrupciones nocturnas.

4. Revisar los horarios de los medicamentos

Algunos tratamientos, especialmente los diuréticos, pueden aumentar la producción de orina. Quienes los utilizan pueden consultar con su médico si el horario de administración influye en las visitas nocturnas al baño. No se deben suspender ni modificar las dosis por cuenta propia.

5. Registrar los hábitos urinarios

Anotar durante algunos días la cantidad de líquidos que se consume y cuántas veces se va al baño puede ayudar a identificar patrones y entregar información útil durante una consulta médica.

La académica destaca que prestar atención a los cambios en los hábitos urinarios permite identificar problemas que pueden tratarse y contribuir a mejorar el descanso y la calidad de vida.