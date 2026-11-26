Durante el embarazo, las mujeres pueden acceder a distintos apoyos económicos y prestaciones de seguridad social. Entre ellos destacan la Asignación Maternal y el Subsidio Familiar Maternal (SUF Maternal), dos beneficios destinados a entregar apoyo económico durante la gestación.

Aunque ambos aportes tienen un propósito similar, están dirigidos a personas que cumplen diferentes condiciones laborales, previsionales y socioeconómicas.

Asignación Maternal: quiénes pueden recibir el beneficio

La Asignación Maternal está dirigida a trabajadoras embarazadas, dependientes e independientes, que cumplan las condiciones del sistema de asignación familiar. También pueden acceder los trabajadores cuyas cónyuges embarazadas estén reconocidas como carga familiar.

El trámite se puede realizar a partir del quinto mes de embarazo. Una vez reconocido el derecho al beneficio, el pago considera de manera retroactiva los meses anteriores de gestación.

¿Dónde solicitar la Asignación Maternal?

Las personas interesadas pueden realizar el trámite a través de:

ChileAtiende, en sus sucursales y canales digitales habilitados.

Instituto de Previsión Social (IPS).

Caja de Compensación a la que esté afiliada la empresa empleadora, cuando corresponda.

AFP u otras entidades administradoras encargadas del reconocimiento de cargas familiares.

Para acreditar el embarazo se debe presentar un certificado médico que indique que se alcanzó el quinto mes de gestación. También se solicita la cédula de identidad vigente. En el caso de las mujeres que son carga de su cónyuge, se requiere acreditar el reconocimiento de esa condición.

¿Cuánto paga la Asignación Maternal en 2026?

El monto mensual depende de los ingresos de la persona beneficiaria. Para 2026, los valores informados son:

Ingresos de hasta $649.039: $22.601 mensuales.

mensuales. Ingresos entre $649.040 y $947.990: $13.870 mensuales.

mensuales. Ingresos entre $947.991 y $1.478.539: $4.382 mensuales.

El beneficio contempla el pago correspondiente al período de embarazo, incluidos los meses anteriores a la solicitud, una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos.

SUF Maternal: requisitos para solicitar el subsidio

El Subsidio Familiar Maternal está destinado a mujeres embarazadas que no cuentan con previsión social y pertenecen al 60% más vulnerable de la población, de acuerdo con el Registro Social de Hogares (RSH).

Para acceder a este aporte se deben cumplir las siguientes condiciones:

Estar inscrita en el Registro Social de Hogares .

. Pertenecer al 60% más vulnerable de la población.

No estar cotizando en un sistema previsional ni de salud.

No recibir otros beneficios o ingresos incompatibles con el Subsidio Familiar.

Al igual que la Asignación Maternal, la solicitud se puede realizar desde el quinto mes de embarazo y contempla el pago retroactivo desde el inicio de la gestación.

¿Dónde y cómo solicitar el SUF Maternal?

A diferencia de la Asignación Maternal, este beneficio se tramita presencialmente en la municipalidad correspondiente al domicilio de la embarazada.

Para iniciar la solicitud se debe presentar:

Cédula de identidad vigente.

Certificado médico que acredite el quinto mes de embarazo.

El municipio revisará los antecedentes y verificará que se cumplan las condiciones socioeconómicas y previsionales para aprobar el beneficio.

¿Cuál es el monto del SUF Maternal en 2026?

El Subsidio Familiar contempla un aporte mensual de $22.601 por cada carga familiar acreditada, según los valores vigentes informados por ChileAtiende.

Una vez que nace el bebé, la beneficiaria debe presentar el certificado o acta de nacimiento en la municipalidad, dentro de un plazo máximo de tres meses, para solicitar la continuidad del beneficio bajo la categoría de recién nacido.

De esta manera, la Asignación Maternal y el SUF Maternal ofrecen alternativas de apoyo económico durante el embarazo, dependiendo de la situación laboral, previsional y socioeconómica de cada mujer.