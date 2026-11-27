Black Friday 2026: cómo revisar si los descuentos son reales y comparar precios
El evento de ofertas se realizará entre el 27 y el 30 de noviembre. Antes de comprar, existen plataformas gratuitas que permiten revisar el historial de precios, comparar tiendas y detectar posibles descuentos engañosos.
El Black Friday 2026 se realizará entre el viernes 27 y el lunes 30 de noviembre y será una de las últimas oportunidades del año para acceder a ofertas en distintas categorías de productos.
Durante cuatro días, las tiendas participantes ofrecerán descuentos en tecnología, vestuario, calzado, artículos para el hogar, deportes, viajes y otros rubros. El listado de comercios adheridos estará disponible en el sitio oficial Cyber.cl/blackfriday.
Sin embargo, antes de aprovechar las promociones, es importante comprobar si las rebajas representan un ahorro real o si los precios fueron modificados previamente para presentar un descuento mayor.
¿Cómo saber si un descuento de Black Friday es real?
Una de las principales recomendaciones es comenzar a revisar los precios antes del evento. Esto permite tener una referencia del valor habitual de los productos y comprobar si efectivamente disminuyen durante las jornadas de ofertas.
Para evitar compras impulsivas y gastos innecesarios, se recomienda:
- Registrar los precios actuales: anotar cuánto cuesta el producto que interesa antes del Black Friday.
- Preparar una lista de compras: definir con anticipación qué artículos se necesitan y establecer un presupuesto.
- Comparar entre distintas tiendas: revisar el precio del mismo producto en varios comercios, ya que un descuento porcentual no garantiza que sea la alternativa más económica.
- Revisar la evolución del precio: consultar el historial para identificar si el valor aumentó antes de la aplicación de una oferta.
Plataformas para comparar precios y detectar descuentos
Existen sitios web que permiten revisar cuánto cuesta un producto en distintas tiendas y conocer cómo ha cambiado su valor a lo largo del tiempo.
Estas son tres alternativas para cotizar antes de comprar:
Knasta:permite comparar precios entre comercios y revisar la evolución histórica del valor de distintos productos.
Sitio web: knasta.cl
SoloTodo: especializado en tecnología y permite comparar valores de productos como computadores, componentes, celulares y otros dispositivos.
Descuentoff:es una plataforma comunitaria donde los usuarios comparten, votan y comentan ofertas disponibles en Chile y el extranjero.