El Black Friday 2026 se realizará entre el viernes 27 y el lunes 30 de noviembre y será una de las últimas oportunidades del año para acceder a ofertas en distintas categorías de productos.

Durante cuatro días, las tiendas participantes ofrecerán descuentos en tecnología, vestuario, calzado, artículos para el hogar, deportes, viajes y otros rubros. El listado de comercios adheridos estará disponible en el sitio oficial Cyber.cl/blackfriday.

Sin embargo, antes de aprovechar las promociones, es importante comprobar si las rebajas representan un ahorro real o si los precios fueron modificados previamente para presentar un descuento mayor.

¿Cómo saber si un descuento de Black Friday es real?

Una de las principales recomendaciones es comenzar a revisar los precios antes del evento. Esto permite tener una referencia del valor habitual de los productos y comprobar si efectivamente disminuyen durante las jornadas de ofertas.

Para evitar compras impulsivas y gastos innecesarios, se recomienda:

Registrar los precios actuales: anotar cuánto cuesta el producto que interesa antes del Black Friday.

anotar cuánto cuesta el producto que interesa antes del Black Friday. Preparar una lista de compras: definir con anticipación qué artículos se necesitan y establecer un presupuesto.

definir con anticipación qué artículos se necesitan y establecer un presupuesto. Comparar entre distintas tiendas: revisar el precio del mismo producto en varios comercios, ya que un descuento porcentual no garantiza que sea la alternativa más económica.

revisar el precio del mismo producto en varios comercios, ya que un descuento porcentual no garantiza que sea la alternativa más económica. Revisar la evolución del precio: consultar el historial para identificar si el valor aumentó antes de la aplicación de una oferta.

Plataformas para comparar precios y detectar descuentos

Existen sitios web que permiten revisar cuánto cuesta un producto en distintas tiendas y conocer cómo ha cambiado su valor a lo largo del tiempo.

Estas son tres alternativas para cotizar antes de comprar:

Knasta:permite comparar precios entre comercios y revisar la evolución histórica del valor de distintos productos.

Sitio web: knasta.cl

SoloTodo: especializado en tecnología y permite comparar valores de productos como computadores, componentes, celulares y otros dispositivos.

Descuentoff:es una plataforma comunitaria donde los usuarios comparten, votan y comentan ofertas disponibles en Chile y el extranjero.