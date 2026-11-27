La diputada del Partido de la Gente (PDG), Zandra Parisi, respondió durante la madrugada de este viernes a los cuestionamientos por el certificado médico que presentó para ausentarse durante 14 días de sus labores legislativas, en la antesala de la votación de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

Horas antes, el implantólogo bucomaxilofacial Francisco Valdés Pérez desconoció públicamente la autoría del documento odontológico, fechado el 24 de noviembre, en el que figuraban su nombre y firma.

“El documento en cuestión no es de mi autoría. Mi firma fue incorporada al certificado sin mi conocimiento ni autorización”, aseguró el profesional mediante una declaración publicada en Instagram.

En respuesta, Parisi explicó que el pasado 30 de octubre se sometió a una intervención odontológica realizada por Valdés Pérez, que contempló un injerto óseo y un posterior tratamiento con antibióticos y analgésicos. Según su relato, el 24 de noviembre debió acudir de urgencia a la clínica debido a complicaciones médicas.

“Ante la ausencia de mi especialista tratante, fui atendida por otros profesionales quienes, siguiendo las orientaciones del especialista, realizaron la extracción del implante y una limpieza quirúrgica, quedando nuevamente con tratamiento farmacológico y citada para un control este jueves 26 de noviembre”, señaló.

La parlamentaria aseguró que “fue la propia clínica la que me entregó el certificado que posteriormente presenté ante la Cámara de Diputadas y Diputados”.

Asimismo, sostuvo que durante el control del jueves Valdés Pérez “no se presentó, sin dar razón de su ausencia y pese a las complicaciones que me generó el implante que él me realizó”.

“Posteriormente, tomé conocimiento de que el especialista desconoció haber firmado el certificado, en circunstancias en que, según los antecedentes que manejo, la clínica disponía de una versión digital de su firma”, agregó Parisi, enfatizando que “no tengo ninguna participación en la emisión del certificado”.

La diputada cuestionó los alcances de la declaración del odontólogo y anunció que evalúa iniciar acciones legales en su contra.

“Estoy analizando las acciones legales que iniciaré contra el citado profesional, porque no estoy dispuesta a aceptar que se vulnere mi condición de paciente con la intención de imputarme actuaciones irregulares o ilegales”, manifestó.

La controversia se produce a días de la votación del libelo contra Rabat, prevista para el próximo lunes, y en medio de la incertidumbre por la ausencia de Parisi y su compañera de bancada, Pamela Jiles, quien también presentó una licencia médica.

“Soy la primera interesada en que se esclarezcan todos los hechos y estoy absolutamente disponible para colaborar con las instancias que correspondan. Tengo una situación de salud real, procedimientos quirúrgicos efectivamente realizados y antecedentes clínicos que los respaldan. La transparencia que exijo a los demás es la misma con la que actúo. No tengo nada que ocultar, pero tampoco aceptaré que se me atribuyan responsabilidades que no me corresponden”, concluyó.