Durante noviembre de 2026, distintos grupos de la población pueden acceder a beneficios económicos que entrega el Estado, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para cada aporte.

Entre ellos figuran ayudas destinadas a trabajadores jóvenes, mujeres, adultos mayores, madres y familias pertenecientes a los sectores más vulnerables del país.

La lista contempla cinco beneficios: el Subsidio Unificado al Empleo (SUE), la Pensión Garantizada Universal (PGU), el Bono por Hijo, el Subsidio Familiar Automático y el Bono de Protección.

Subsidio Unificado al Empleo: quiénes pueden acceder

El Subsidio Unificado al Empleo (SUE) es un nuevo beneficio que reemplaza el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM), el Subsidio al Empleo Joven (SEJ) y el Subsidio Previsional para Trabajadores Jóvenes.

El aporte está dirigido a personas que cumplan las condiciones laborales y socioeconómicas establecidas para acceder al programa. Entre los grupos contemplados se encuentran:

Jóvenes entre 18 y 25 años.

Mujeres entre 25 y 55 años.

Personas mayores entre 55 y 65 años.

Personas con discapacidad de hasta 65 años inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad.

El subsidio corresponde a un porcentaje de la remuneración bruta, con un monto máximo que puede alcanzar los $185.000 mensuales, según las condiciones de cálculo y el grupo beneficiario.

Pensión Garantizada Universal: montos según la edad

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es un aporte mensual destinado a personas de 65 años o más que cumplan los requisitos legales.

Pueden acceder tanto quienes reciben una pensión como quienes continúan trabajando, siempre que cumplan las condiciones de residencia, focalización y demás exigencias establecidas.

Los montos máximos informados para este período son:

Personas de 75 años o más: $250.275.

Personas entre 65 y 74 años: $231.732.

Bono por Hijo: quiénes pueden recibirlo

El Bono por Hijo está dirigido a mujeres que son madres biológicas o adoptivas. Sin embargo, el beneficio no se entrega inmediatamente después del nacimiento, sino que se incorpora a la pensión cuando la beneficiaria cumple 65 años y se pensiona.

El aporte genera rentabilidad desde la fecha de nacimiento del hijo o hija y su cálculo considera el ingreso mínimo vigente en ese momento.

En el caso de los hijos nacidos antes del 1 de julio de 2009, el monto puede alcanzar los $297.000, más la rentabilidad acumulada, de acuerdo con los antecedentes disponibles.

Subsidio Familiar Automático: cuánto entrega

El Subsidio Familiar Automático es una ayuda económica destinada a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que pertenezcan al 40% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH), y cumplan las demás condiciones del beneficio.

Una de sus principales características es que no requiere postulación.

Los montos contemplados son:

$22.601 por cada causante.

por cada causante. $45.202 cuando el niño, niña o adolescente tiene discapacidad.

Bono de Protección o Bono Dueña de Casa

El Bono de Protección, conocido también como Bono Dueña de Casa, es un aporte económico destinado a las personas que participan en programas del subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.

El beneficio se entrega durante 24 meses mediante pagos mensuales, cuyos montos varían según el período de entrega.

Aunque no requiere una postulación independiente, para recibirlo es necesario haber aceptado participar en alguno de los programas Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos.

De esta manera, estos cinco beneficios contemplan distintos mecanismos de acceso y están dirigidos a grupos específicos de la población. Por eso, antes de considerar que corresponde recibir alguno de estos aportes, es importante revisar las condiciones particulares y los requisitos establecidos para cada uno.