Un grupo de consumidores en Chile podrá acceder a una compensación económica luego de que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) condenó a Walmart y Cencosud a pagar cerca de US$70 millones por su participación en la colusión de la carne de pollo.

La resolución establece un mecanismo de reparación directa para los consumidores y determina que no será necesario presentar boletas ni acreditar compras anteriores de este producto para recibir el dinero.

Uno de los aspectos centrales del fallo es que el tribunal consideró que la hipótesis más probable es que toda la población adulta consumió carne de pollo durante el período en que se desarrolló la colusión.

Por esta razón, estableció criterios generales para determinar quiénes podrán acceder a la compensación.

Requisitos para recibir el dinero

Según la sentencia del TDLC, podrán ser beneficiarias las personas que cumplan con las siguientes condiciones:

– Ser personas naturales mayores de 18 años al 31 de diciembre de 2011.

– Contar con residencia temporal o definitiva en Chile.

– Tener su cédula de identidad vigente al momento de efectuarse el pago.

No será necesario acreditar que se compró carne de pollo durante el período de la colusión. Tampoco se exigirá presentar boletas, comprobantes de compra u otros documentos que demuestren haber adquirido este producto en supermercados.

¿Cuánto deberán pagar Walmart y Cencosud?

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia estableció que ambas empresas deberán pagar montos expresados en Unidades Tributarias Anuales (UTA).

El desglose de las obligaciones es el siguiente:

– Cencosud: deberá pagar 40.888 UTA.

– Walmart Chile: deberá desembolsar 39.570 UTA.

En conjunto, las condenas representan cerca de US$70 millones.

A estos montos se agregarán los intereses correspondientes, calculados desde la fecha de dictación de la sentencia hasta que se concrete el pago.

¿Cómo se entregará la compensación a los consumidores?

Respecto de la distribución del dinero, el tribunal mencionó la utilización de medios de pago electrónicos que permitan llegar directamente a los beneficiarios.

Entre las alternativas consideradas se encuentran:

– CuentaRUT de BancoEstado.

– Tarjetas de prepago.

La resolución señala que existe una amplia disponibilidad de estos instrumentos financieros entre la población, lo que facilitaría la entrega de los recursos.

¿Hay que inscribirse para recibir el dinero?

De acuerdo con los antecedentes del fallo, los consumidores no deberán demostrar compras anteriores de carne de pollo para acceder a la compensación.

Sin embargo, es importante distinguir entre los requisitos establecidos por el tribunal y el procedimiento para concretar los pagos.

Los detalles sobre la identificación de los beneficiarios, las fechas de depósito y el mecanismo definitivo de entrega deberán precisarse durante la implementación de la resolución.

Por lo tanto, quienes cumplan con las condiciones establecidas deberán estar atentos a los anuncios oficiales sobre el proceso de compensación.