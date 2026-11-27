Un trozo de carne, un alimento mal masticado o un objeto pequeño pueden bloquear las vías respiratorias y provocar una emergencia que requiere actuar rápidamente. La maniobra de Heimlich es una técnica de primeros auxilios que permite ayudar a una persona que se está asfixiando. El Ministerio de Salud entrega recomendaciones para prevenir estos accidentes, especialmente en niños pequeños, mientras que especialistas explican cómo realizar esta maniobra según la edad de la persona afectada.

Los atragantamientos pueden ocurrir durante las comidas familiares, celebraciones o en cualquier momento en que una persona ingiera alimentos u objetos que obstruyan el paso del aire.

Por eso, reconocer las señales de alerta y saber cómo reaccionar puede ser fundamental mientras llega la asistencia médica.

¿Qué es la maniobra de Heimlich y para qué sirve?

La maniobra de Heimlich, también conocida como compresión abdominal, es una técnica de primeros auxilios utilizada cuando un alimento u objeto extraño bloquea las vías respiratorias e impide que una persona pueda respirar normalmente.

Su objetivo es generar una presión que permita expulsar el elemento que está obstruyendo la vía aérea y recuperar el paso del aire.

Según la guía publicada por RedSalud y validada por la pediatra Carolina Paz Valdebenito, esta técnica debe aplicarse cuando la persona presenta una obstrucción grave y no puede hablar, toser ni respirar.

Entre las principales señales de alerta se encuentran:

La persona no puede hablar ni emitir sonidos.

No consigue respirar o toser de manera efectiva.

Se lleva las manos al cuello como señal de desesperación.

Sus labios o piel comienzan a adquirir una tonalidad azulada o morada.

Importante: si la persona puede toser con fuerza, significa que todavía existe paso de aire. En ese caso, hay que animarla a seguir tosiendo y observar su evolución, sin realizar compresiones abdominales ni introducir los dedos en su boca.

¿Cómo se aplica la maniobra de Heimlich en adultos?

Cuando una persona adulta presenta una obstrucción grave y permanece consciente, se debe actuar rápidamente.

De acuerdo con las indicaciones los pasos son:

Ubicarse detrás de la persona : rodear su cintura con ambos brazos.

: rodear su cintura con ambos brazos. Cerrar una mano en forma de puño: colocarla entre el ombligo y el extremo inferior del esternón, debajo de las costillas.

Sujetar el puño con la otra mano: realizar compresiones firmes hacia adentro y hacia arriba.

realizar compresiones firmes hacia adentro y hacia arriba. Repetir la maniobra: continuar hasta que el objeto sea expulsado o la persona consiga respirar, toser o hablar nuevamente.

continuar hasta que el objeto sea expulsado o la persona consiga respirar, toser o hablar nuevamente. Si la persona queda inconsciente , se debe llamar al SAMU (131), colocarla en el suelo e iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), siguiendo las indicaciones del operador de emergencias.

, se debe llamar al SAMU (131), colocarla en el suelo e iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), siguiendo las indicaciones del operador de emergencias. En el caso de mujeres embarazadas o personas cuyo abdomen no se puede rodear, se deben utilizar compresiones torácicas en lugar de abdominales.

¿Cómo actuar ante un atragantamiento en bebés y niños?

La técnica cambia según la edad y el desarrollo del niño. Es especialmente importante distinguir entre un lactante menor de un año y un niño que ya puede mantenerse de pie.

El Ministerio de Salud, en su Norma Técnica para la Supervisión de Salud Integral de Niños y Niñas de 0 a 9 años, entrega indicaciones específicas para prevenir la asfixia y actuar frente a una obstrucción de la vía aérea en lactantes.

En bebés menores de un año:

Según las recomendaciones del Minsal, se debe:

Colocar al bebé boca abajo sobre el antebrazo, sosteniendo su cabeza y mandíbula. Dar cinco palmadas firmes con la base de la mano entre los omóplatos. Si el objeto no sale, girar al bebé cuidadosamente y dejarlo boca arriba. Realizar cinco compresiones en el centro del pecho utilizando dos dedos. Alternar cinco palmadas en la espalda y cinco compresiones torácicas hasta que se expulse el objeto o el bebé pierda la conciencia. Nunca se deben realizar compresiones abdominales o la maniobra de Heimlich tradicional en menores de un año. Si el bebé pierde la conciencia, se debe solicitar ayuda de emergencia e iniciar RCP infantil de acuerdo con la capacitación recibida y las instrucciones del operador del 131.

En niños mayores de un año:

Según expertos se puede utilizar la técnica de compresión abdominal, adaptando la posición y la fuerza al tamaño del niño. El adulto debe arrodillarse detrás del menor para ubicarse a su altura.

¿Qué hacer después de realizar la maniobra de Heimlich?

Aunque la persona consiga expulsar el alimento u objeto y vuelva a respirar, es importante que reciba una evaluación médica.

Se recomienda acudir a un servicio de urgencia si persisten molestias en la garganta, tos, dolor o sensación de que quedó algo atorado. También se requiere evaluación si hubo pérdida de conciencia, aunque haya sido breve, o si la maniobra resultó difícil.

Las compresiones pueden provocar lesiones, por lo que recuperar la respiración no significa que la emergencia haya terminado.

¿Por qué es importante conocer esta técnica y cómo prevenir los atragantamientos?

Aprender primeros auxilios permite reaccionar con mayor rapidez frente a una emergencia que puede comprometer la vida. La obstrucción de las vías respiratorias impide que el oxígeno llegue adecuadamente a los pulmones y, si no se resuelve, puede provocar pérdida de conciencia y paro cardiorrespiratorio.

El Minsal también enfatiza la prevención de estos accidentes durante la infancia. Su normativa recomienda evitar que los niños pequeños tengan acceso a objetos de tamaño reducido y alimentos que puedan obstruir sus vías respiratorias.

Entre las principales medidas preventivas se encuentran:

Comer despacio y masticar bien los alimentos.

Evitar hablar, reír o correr mientras se come.

Supervisar a los niños pequeños durante las comidas.

Cortar los alimentos en trozos adecuados para la edad.

No dejar al alcance de los menores objetos pequeños, monedas, botones, juguetes con piezas desprendibles o globos.

Tener especial cuidado con alimentos duros, redondos o pegajosos, como maní, almendras y caramelos.

Conocer la maniobra de Heimlich y aprender primeros auxilios puede marcar una diferencia frente a un atragantamiento. Sin embargo, la prevención, la identificación oportuna de las señales de asfixia y la solicitud de ayuda médica siguen siendo fundamentales.