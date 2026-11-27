Según cifras preliminares del Ministerio de Educación, 300.678 personas se inscribieron este año para participar en el proceso. Los resultados se publicarán el 4 de enero de 2027, fecha en que también comenzará la etapa de postulaciones a las universidades.

La doctora en Educación Mónica Bravo Sanzana, investigadora y directora del Observatorio de Ciudadanía, Convivencia y Bienestar Educativo de la Universidad de La Frontera (UFRO), explica que sentir nervios antes de una prueba de esta importancia es normal. Sin embargo, advierte que las expectativas familiares y la presión por obtener un determinado puntaje pueden aumentar la ansiedad.

¿Cómo prepararse durante los últimos días antes de la PAES?

A pocos días de la prueba, la recomendación es evitar las jornadas extensas de estudio y concentrarse en los contenidos que presentan mayores dificultades.

Entre los consejos de la especialista se encuentran:

– Priorizar dos o tres contenidos que necesiten mayor repaso.

– Practicar con preguntas y ejercicios similares a los de la prueba.

– Establecer un horario para terminar de estudiar y respetar los tiempos de descanso.

– Mantener horarios habituales de alimentación.

– Dormir entre ocho y diez horas diarias, recomendación general para adolescentes de 13 a 18 años.

– Reservar momentos para caminar, escuchar música o compartir con amigos.

¿Qué hacer si un estudiante se bloquea durante la prueba?

Si aparece la sensación de haber olvidado todo o cuesta responder una pregunta, Bravo recomienda detenerse unos segundos, apoyar los pies en el suelo, respirar con calma y volver a leer el enunciado.

Si no encuentra una respuesta, puede avanzar a la siguiente pregunta y regresar después, siempre que el tiempo disponible lo permita.

¿Cómo pueden ayudar los padres durante la espera de resultados?

El acompañamiento familiar es especialmente importante antes y después de la evaluación. La especialista aconseja evitar las exigencias adicionales y preguntar directamente a los jóvenes qué necesitan.

Una pregunta sencilla puede ayudar: “¿Qué te ayudaría de mí estos días?”.

La respuesta puede ser ayuda con los traslados, conversar sobre sus preocupaciones o simplemente contar con tranquilidad en casa.

Después de rendir la PAES, también es importante evitar que todas las conversaciones familiares giren en torno a los puntajes y las posibilidades de ingreso.

La recomendación es acordar momentos para revisar las carreras, los requisitos y las fechas de postulación, pero permitir que los estudiantes descansen y retomen sus actividades habituales.

Otro aspecto importante es preguntarles cómo prefieren conocer sus resultados: solos, acompañados por sus padres o junto a otros familiares.

¿Qué hacer si el puntaje de la PAES no es el esperado?

Recibir un resultado inferior al esperado puede generar frustración y decepción. En ese escenario, la reacción de los padres puede marcar una diferencia.

Bravo recomienda evitar los reproches, las comparaciones con hermanos o amigos y las preguntas sobre los resultados de otros estudiantes.

También advierte que frases como «da lo mismo» pueden minimizar lo que siente un joven que tenía expectativas importantes respecto de su ingreso a la educación superior.

En lugar de eso, aconseja dar espacio para expresar la frustración y, posteriormente, revisar las alternativas disponibles.

Entre las opciones que pueden evaluar los estudiantes están:

– Revisar el puntaje ponderado y las posibilidades reales de postulación.

– Considerar la misma carrera en otra universidad.

– Consultar las vías de admisión especial de las instituciones.

– Explorar alternativas de formación técnico-profesional.

– Prepararse para rendir nuevamente la PAES en un próximo proceso.

La académica enfatiza que las familias deben acompañar las decisiones sin imponer sus propias expectativas. Un resultado puede influir en el proceso de admisión, pero no determina por sí solo el futuro académico ni las oportunidades de desarrollo de una persona.

El estrés también puede afectar el sueño y provocar dolores

La presión asociada a las evaluaciones puede manifestarse físicamente. El cirujano dentista Guillermo Suazo, de la Clínica de Recuperación de Lesiones (CRL), advierte que el estrés puede alterar la percepción del dolor y afectar la calidad del sueño.

Esto puede favorecer o intensificar molestias musculares, tensión mandibular y dolores de cabeza.

Por ello, mantener el descanso y evitar jornadas excesivas de estudio también forma parte de la preparación para enfrentar la PAES.