El proyecto de Sala Cuna Universal busca garantizar el acceso a este beneficio a las familias trabajadoras que tengan niños y niñas bajo su cuidado, sin importar el tamaño de la empresa en que se desempeñen o si trabajan de manera independiente.

La iniciativa tuvo sus primeros antecedentes durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, cuando se presentó un proyecto en 2018 y posteriormente otra propuesta en enero de 2022.

¿Qué cambia con la aprobación de la Sala Cuna Universal?

Hasta ahora, el Código del Trabajo establecía que las empresas con 20 o más trabajadoras debían proporcionar sala cuna. Esta condición también era considerada un desincentivo para la contratación femenina.

Con la nueva legislación se introducen cuatro cambios principales:

– Se elimina el requisito de las 20 trabajadoras: el acceso al beneficio ya no dependerá de la cantidad de mujeres contratadas por una empresa. – Se incorporan padres y cuidadores: podrán acceder al beneficio quienes tengan legalmente el cuidado personal de un niño o niña. – Incluye a trabajadores independientes: podrán acceder quienes coticen al sistema, de acuerdo con los requisitos establecidos. – Considera a trabajadoras de casa particular: este grupo también queda incorporado entre las beneficiarias.

¿Cuándo comienza a implementarse la Sala Cuna Universal?

La incorporación de los nuevos beneficiarios será gradual y se extenderá durante cuatro años, de acuerdo con el siguiente calendario:

Año 1

– Hijos de mujeres trabajadoras dependientes regidas por el Código del Trabajo, incluidas quienes trabajan en pequeñas y medianas empresas con menos de 20 mujeres.

– Hijos de padres o personas trabajadoras que tengan el cuidado personal legalmente acreditado.

– Hijos de trabajadoras de casa particular.

Año 2

– Hijos de mujeres trabajadoras independientes que cumplan los requisitos de cotización.

Año 3

Se incorporan hijos de padres trabajadores dependientes e independientes cuando la madre no tenga la calidad de trabajadora dependiente ni independiente.

Esto considera dos situaciones:

– Madres desempleadas que se encuentren buscando trabajo activamente.

– Madres que estén cursando estudios regulares en una institución reconocida por el Estado.

Año 4

Se amplía el beneficio a hijos de padres trabajadores dependientes e independientes cuando sus madres no trabajen, no estudien ni estén buscando empleo.

También se incorporan los padres trabajadores del sector público con hijos en edad de sala cuna que se desempeñen en instituciones del Gobierno Central.

¿Cómo se financiará la Sala Cuna Universal?

La iniciativa contempla la creación de un Fondo de Sala Cuna, que permitirá financiar el beneficio mediante aportes de empleadores, trabajadores independientes y recursos fiscales.

Los principales mecanismos de financiamiento son:

– Cotización de los empleadores: se establece un aporte de 0,30% de cargo del empleador para trabajadores dependientes.

– Trabajadores independientes: realizarán el aporte mediante el mismo mecanismo de pago de los demás seguros sociales.

– Aporte fiscal: se consideran 11.631 UTM, equivalentes aproximadamente a $10 mil millones, durante los dos primeros años posteriores a la publicación de la ley.

– Respaldo estatal: si los recursos del fondo resultan insuficientes, la diferencia será cubierta con recursos fiscales.

El 0,30% destinado al fondo se financiará mediante una redistribución de las cotizaciones del empleador al Seguro de Cesantía: 0,15% de la Cuenta Individual de Cesantía y 0,15% del Fondo de Cesantía Solidario.

De acuerdo con el diseño de la iniciativa, este mecanismo no contempla un aumento de los costos laborales para los empleadores.

¿Habrá ayuda adicional para las familias más vulnerables?

Sí. El proyecto contempla un suplemento solidario financiado con recursos del Fondo de Sala Cuna, cuyo objetivo es disminuir el eventual copago que deban asumir las familias.

El apoyo estará focalizado según el Registro Social de Hogares (RSH) y considera dos tramos:

– Hogares hasta el 40% más vulnerable: recibirán un suplemento equivalente al 50% de la diferencia positiva.

– Hogares entre el 41% y el 60%: recibirán un suplemento equivalente al 30% de esa diferencia.

Para calcular este aporte se considera la diferencia entre el monto entregado para sala cuna y el valor máximo reconocido para el beneficio, equivalente a 1,15 veces dicho aporte. Si la matrícula o mensualidad es inferior a ese límite, se utilizará el menor valor.

¿Qué apoyo contempla para los jardines infantiles VTF de JUNJI?

La iniciativa también establece un mecanismo de aporte de equidad para los sostenedores de jardines infantiles Vía Transferencia de Fondos (VTF) de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI).

Este aporte permitirá cubrir la diferencia positiva entre los recursos que reciben los establecimientos privados por concepto de Sala Cuna y el valor de referencia que entrega actualmente el Estado a los jardines VTF.

El cálculo considerará la cantidad de niños y niñas beneficiarios que asisten a cada establecimiento. El financiamiento provendrá del Fondo de Sala Cuna.

¿Qué obligaciones tendrán los empleadores?

El proyecto establece condiciones para facilitar la implementación del nuevo sistema y evitar obligaciones adicionales para las empresas.

Entre ellas:

No deberán construir salas cuna: si no existe un establecimiento disponible en la zona, el empleador no estará obligado a construir o habilitar uno directamente.

No habrá copago obligatorio del empleador: las empresas no tendrán que realizar un aporte adicional para complementar el beneficio.

La incorporación será gradual: los nuevos grupos de beneficiarios se sumarán progresivamente durante cuatro años, con el objetivo de resguardar la sostenibilidad financiera del fondo.