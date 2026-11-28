El aguinaldo de Navidad es uno de los beneficios más esperados por los trabajadores durante diciembre, ya que representa un apoyo económico para enfrentar los gastos propios de las fiestas de fin de año.

Sin embargo, no todas las personas tienen garantizado este aporte. A diferencia del sector público, donde el beneficio está establecido por ley para quienes cumplen determinados requisitos de remuneración, en el sector privado su entrega depende de las condiciones laborales de cada trabajador.

De acuerdo con la Dirección del Trabajo (DT), en Chile no existe una obligación legal general que exija a las empresas privadas pagar aguinaldo de Navidad. No obstante, hay situaciones en que este beneficio sí se convierte en una obligación para el empleador.

¿Cuándo es obligatorio pagar el aguinaldo en el sector privado?

Según los criterios de la Dirección del Trabajo, el pago del aguinaldo pasa a ser exigible cuando existe alguna de estas tres condiciones:

Contrato individual de trabajo: cuando el beneficio está establecido expresamente en el contrato o en alguno de sus anexos.

Negociación colectiva: si el aguinaldo forma parte de un convenio o contrato colectivo vigente, suscrito entre el empleador y los trabajadores.

Cláusula tácita o derecho adquirido: cuando la empresa ha entregado el aguinaldo de manera reiterada durante años anteriores, generando una condición que puede incorporarse a la relación laboral, aunque no esté escrita en el contrato.

Por lo tanto, aunque una empresa no tenga una obligación general de entregar este beneficio, sí debe hacerlo cuando existe un compromiso contractual, colectivo o una práctica reiterada que haya generado un derecho para sus trabajadores.

¿Puede la empresa reducir el monto o dejar de pagar el aguinaldo?

Una vez que el trabajador tiene reconocido el derecho a recibir este beneficio, el empleador debe respetar las condiciones bajo las cuales fue establecido.

Esto significa que la empresa no puede modificar unilateralmente el monto acordado, cambiar la modalidad de entrega ni alterar la fecha habitual de pago.

En consecuencia, si el aguinaldo está incorporado en el contrato individual, en un instrumento colectivo o constituye una cláusula tácita, el empleador debe cumplir con lo establecido.

¿El aguinaldo privado debe entregarse en dinero?

No necesariamente. El beneficio puede otorgarse mediante dinero, una canasta familiar o una combinación de ambas modalidades, dependiendo de lo acordado entre las partes.

Lo importante es que, una vez establecido el derecho al aguinaldo, se respeten las condiciones y características de entrega que dieron origen a ese beneficio.

Así, los trabajadores del sector privado pueden revisar sus contratos, anexos y acuerdos colectivos para determinar si tienen derecho a recibir el aguinaldo de Navidad durante diciembre.