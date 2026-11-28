Con la llegada de fin de año, una de las dudas frecuentes es cuánto dinero se recibirá por el aguinaldo de Navidad 2026 y cuándo se realizará el pago.

Este beneficio contempla montos establecidos por ley para los pensionados y determinados trabajadores del sector público. En cambio, para quienes se desempeñan en empresas privadas, no existe una obligación general de entregar este aporte, salvo que se cumplan ciertas condiciones.

¿Cuánto es el aguinaldo de Navidad 2026 para trabajadores públicos?

De acuerdo con los montos informados para 2026, el aguinaldo de Navidad para el personal de planta y a contrata del sector público depende de la remuneración que perciba cada trabajador.

Las cifras son las siguientes:

$71.206: para quienes tengan una remuneración líquida de noviembre igual o inferior a $1.060.493.

$37.666: para quienes superen esa remuneración líquida y tengan una remuneración bruta permanente igual o inferior a $3.511.800.

El pago se realizará junto con la remuneración correspondiente a diciembre.

¿Cuánto recibirán los pensionados por el aguinaldo de Navidad?

Los pensionados que cumplan los requisitos legales también podrán recibir este beneficio durante diciembre.

Para acceder, deben tener la calidad de pensionados al 30 de noviembre de 2026. El monto establecido es de $29.055.

A esa cifra se sumarán $16.415 por cada persona que, al 30 de noviembre, esté acreditada como causante de asignación familiar o maternal.

El Instituto de Previsión Social (IPS) pagará el aguinaldo junto con la pensión de diciembre. Por lo tanto, los beneficiarios no necesitan postular ni realizar un trámite adicional para recibirlo, siempre que cumplan los requisitos correspondientes.

¿Los trabajadores del sector privado reciben aguinaldo de Navidad?

En el sector privado, el aguinaldo de Navidad no es un beneficio obligatorio para todos los trabajadores. La legislación no establece un pago general para este grupo, por lo que cada empleador puede decidir si lo entrega.

Sin embargo, existen situaciones en las que el pago sí es exigible. Por ejemplo, cuando el aguinaldo está estipulado en el contrato individual de trabajo o en un instrumento colectivo, como un contrato o convenio colectivo.

En esos casos, el empleador debe cumplir con lo acordado.

Por eso, quienes trabajan en empresas privadas y tienen dudas sobre el beneficio pueden revisar su contrato de trabajo y los acuerdos vigentes con su empleador para determinar si corresponde recibir el aguinaldo de Navidad este año.