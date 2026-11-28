Este viernes 27 de noviembre se celebra el segundo Black Friday desde que, el 25 de octubre de 2025, comenzó a regir el IVA a los bienes comprados en el extranjero por hasta US$500, establecido en la Ley 21.713. La medida busca que estas compras paguen el mismo impuesto que las del comercio nacional, para reducir la evasión e informalidad. Antes, los productos de hasta US$41 ingresaban al país sin pagar IVA ni aranceles, pero hoy todos pagan.

“El principal impuesto es el IVA chileno, que es de 19%. En una compra de hasta US$500 por producto, si el sitio cobra el IVA al pagar y ese cobro se acredita ante Aduanas, el consumidor no vuelve a pagar IVA por ese producto al llegar a Chile”, explica Javiera Campos, directora de Tributación Internacional de CCL Auditores Consultores.

Eso ocurre cuando la tienda o plataforma está inscrita en el régimen simplificado del Servicio de Impuestos Internos (SII). En ese caso, el IVA aparece incluido al pagar, la plataforma lo declara ante el SII y el paquete entra al país sin nuevos cobros, ya que estas compras quedan exentas de arancel. La regla no es exclusiva de grandes plataformas: alcanza también a tiendas extranjeras que venden desde su propio sitio.

Si la tienda no está inscrita, el impuesto se paga igual, pero lo paga el comprador cuando el paquete llega a Chile. Aduana calcula el IVA y retiene el envío hasta que se pague. El courier o CorreosChile avisa por correo electrónico o SMS, con un enlace para pagar en línea, y los courier suelen sumar un cargo por la gestión.

Las compras sobre US$500 por artículo siguen el proceso normal de importación: el IVA se paga al ingresar el producto a Chile y, según el caso, se suma un arancel aduanero. La bodega advierte que ese límite se calcula por producto. “Es importante mirar el precio por artículo, no el total del carrito”, dice, y agrega que al precio se suman el envío, el seguro y otro cargos de la misma operación.

A un año de su implementación, la medida ya muestra efectos concretos: según el Servicio de Impuestos Internos (SII), hasta marzo de 2026 se recaudaron $85.161 millones, liderados por plataformas como AliExpress, Amazon, Temu, Shein y eBay.

Mientras que el encarecimiento de productos antes exentos llevó a que las compras en portales internacionales cayeran 25%, de acuerdo a la Cámara Nacional de Comercio.

Qué revisar antes de pagar

Para aprovechar los descuentos sin llevarse sorpresas, la abogada sugiere:

Comparar el precio final de cada artículo, con envío y cargos incluidos, y no solo el porcentaje de descuento.

Verificar que el IVA esté incluido en el precio al confirmar la compra. Si no lo está, habrá que pagarlo cuando el pedido llegue a Chile para poder recibirlo.

Revisar que el vendedor o la plataforma figure en la nómina del SII.

Consultar los plazos de entrega y las condiciones de devolución.

Guardar el comprobante de compra y el detalle del IVA.

Desde la firma aclaran que, en caso de devolución, si la tienda anula la venta y reintegra el precio completo, el reembolso puede incluir el IVA y debe pedirse directamente al comercio, no al SII. En tanto, quienes compran para su negocio y son contribuyentes de IVA deben informarlo antes de pagar, para evitar el cobro en el sitio y poder usar ese impuesto como crédito fiscal.

“Un buen descuento puede dejar de serlo si después hay que pagar cargos de importación no previstos o si devolver el producto cuesta casi tanto como comprarlo”, concluye.