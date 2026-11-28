Durante noviembre, distintas mujeres podrán acceder a beneficios económicos del Estado destinados a complementar sus ingresos, apoyar la maternidad, reconocer las labores de cuidado y mejorar las pensiones.

Se trata de aportes que tienen diferentes requisitos y modalidades de pago. Mientras algunos se entregan mensualmente, otros se incorporan directamente a la pensión o se asignan a quienes cumplen las condiciones establecidas.

A continuación, revisa los principales beneficios disponibles y qué debes considerar para recibirlos.

Bono al Trabajo de la Mujer

El Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) está dirigido a trabajadoras dependientes e independientes de entre 25 y 59 años, que pertenezcan al 40% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH).

Para acceder al aporte también se deben cumplir las condiciones de renta y mantener al día las cotizaciones previsionales y de salud.

Beneficiarias : mujeres trabajadoras de entre 25 y 59 años.

: mujeres trabajadoras de entre 25 y 59 años. Requisito socioeconómico: pertenecer al 40% más vulnerable del RSH.

pertenecer al 40% más vulnerable del RSH. Modalidad : contempla pagos mensuales o anuales, según la opción elegida.

: contempla pagos mensuales o anuales, según la opción elegida. Postulación: durante noviembre se pagan beneficios previamente concedidos; no corresponde a un nuevo proceso de postulación.

Bono de Protección o Bono Dueña de Casa

El Bono de Protección, conocido popularmente como Bono Dueña de Casa, es un aporte mensual destinado a las familias que participan en el programa Chile Seguridades y Oportunidades.

No requiere postulación, ya que se asigna automáticamente a quienes cumplen las condiciones de ingreso al programa. El pago se entrega durante 24 meses y se prioriza a las mujeres del grupo familiar, especialmente a madres y jefas de hogar.

Los montos se distribuyen de la siguiente manera:

Primeros seis meses: $24.523 mensuales.

Del mes 7 al 12: $18.664 mensuales.

Del mes 13 al 18: $12.832 mensuales.

Del mes 19 al 24: $22.007 mensuales.

Bono por Hijo

El Bono por Hijo busca incrementar la pensión de las mujeres por cada hijo nacido vivo o adoptado.

Está destinado a mujeres de 65 años o más que cumplan las condiciones previsionales y de residencia exigidas. Entre ellas, acreditar al menos 20 años de residencia en Chile, contados desde que cumplieron 20 años de edad.

El beneficio equivale al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales vigentes a la fecha de nacimiento del hijo y genera una rentabilidad desde ese momento.

Beneficiarias : mujeres de 65 años o más.

: mujeres de 65 años o más. Requisito : cumplir las condiciones de residencia y afiliación previsional establecidas.

: cumplir las condiciones de residencia y afiliación previsional establecidas. Pago : se incorpora a la pensión mensual.

: se incorpora a la pensión mensual. Consideración: no corresponde a un pago único, sino a un aporte que incrementa la pensión.

Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida

Este beneficio busca reducir las diferencias entre las pensiones de hombres y mujeres, considerando que ellas tienen una mayor expectativa de vida y, por lo tanto, sus ahorros previsionales deben financiar un período más prolongado.

La compensación se entrega a mujeres que cumplen los requisitos establecidos al momento de pensionarse y no requiere una postulación independiente.

Entre sus principales características se encuentran:

Edad: se entrega desde los 65 años.

se entrega desde los 65 años. Postulación: no requiere realizar una solicitud adicional.

no requiere realizar una solicitud adicional. Monto mínimo : equivale a 0,25 UF.

: equivale a 0,25 UF. Pago: se incorpora a la pensión.

El Instituto de Previsión Social (IPS) revisa periódicamente el cumplimiento de las condiciones para determinar la continuidad y el monto del beneficio.

Asignación Maternal

La Asignación Maternal está dirigida a trabajadoras embarazadas, dependientes o independientes, que cumplan los requisitos previsionales y de ingresos establecidos.

Se puede solicitar a partir del quinto mes de gestación, presentando un certificado médico que acredite el embarazo.

Una de sus particularidades es que el pago tiene carácter retroactivo: una vez reconocida, se entrega por los nueve meses de embarazo.

El monto depende del tramo de ingresos de la beneficiaria y se paga junto con la remuneración o pensión, según corresponda.

Subsidio Familiar (SUF)

El Subsidio Familiar (SUF) es un aporte económico destinado a personas que no cuentan con previsión social suficiente y que tienen a su cargo niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad.

En muchos hogares, este beneficio es recibido por madres y jefas de hogar que cumplen las condiciones socioeconómicas.

Para acceder se requiere:

Pertenecer al 60% más vulnerable de la población , según el Registro Social de Hogares.

, según el Registro Social de Hogares. Tener una carga familiar que cumpla los requisitos establecidos.

No contar con ingresos suficientes ni con cobertura previsional que permita acceder a la asignación familiar.

El aporte se entrega mensualmente por cada carga reconocida y su solicitud se realiza en la municipalidad correspondiente.

¿Dónde consultar si tienes beneficios pendientes?

Para revisar si corresponde recibir alguno de estos aportes o conocer el estado de un pago, se pueden utilizar los canales oficiales:

– ChileAtiende: www.chileatiende.gob.cl.

– Registro Social de Hogares: www.registrosocial.gob.cl.

– Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence): www.sence.cl.

– Instituto de Previsión Social (IPS): a través de ChileAtiende y sus plataformas de consulta.