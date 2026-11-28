Los pasajeros que utilizan la Línea 5 del Metro de Santiago deberán considerar cambios en el funcionamiento de la Ruta Expresa durante las próximas semanas. La empresa estatal anunció un nuevo ordenamiento de colores en tres estaciones, con el objetivo de distribuir de mejor manera los flujos de usuarios.

La modificación fue comunicada mediante un video publicado en las redes sociales oficiales de Metro y contempla cambios en las categorías roja y verde. Aunque la empresa adelantó que el ajuste se implementará próximamente, todavía no entrega una fecha exacta para su entrada en vigencia.

¿Qué estaciones de la Línea 5 tendrán cambios en la Ruta Expresa?

El nuevo esquema contempla modificaciones en tres paradas del trazado que conecta las estaciones Vicente Valdés y Plaza de Maipú.

La distribución quedará de la siguiente manera:

Camino Agrícola: dejará de formar parte de la ruta roja y pasará a funcionar como estación común.

dejará de formar parte de la ruta roja y pasará a funcionar como estación común. Mirador: cambiará de ruta roja a ruta verde.

cambiará de ruta roja a ruta verde. Pedrero: pasará de ruta verde a ruta roja.

De esta manera, los cambios afectarán la clasificación de estas estaciones dentro del sistema de detención diferenciada de la Línea 5.

¿Por qué Metro modificará la Ruta Expresa?

Según informó la empresa, el reordenamiento busca equilibrar los flujos de pasajeros en los andenes y optimizar la experiencia de viaje, especialmente durante los horarios de mayor congestión.

El anuncio se produce después de una semana marcada por cuestionamientos al servicio, debido a reiteradas fallas en sus equipos e infraestructura.

¿Cuándo comenzarán a regir los cambios en la Línea 5?

Metro señaló que las modificaciones se aplicarán durante las próximas semanas. Sin embargo, hasta ahora no ha comunicado una fecha específica para el inicio del nuevo esquema.

Por este motivo, la empresa llamó a los pasajeros a revisar las condiciones de funcionamiento de la Ruta Expresa antes de abordar los trenes, para evitar confusiones al momento de viajar.

En su mensaje preventivo, Metro de Santiago enfatizó: “Mira antes de subir. Tu destino es el mismo, solo cambia el color”.