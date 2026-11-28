Este domingo 29 de noviembre, las calles de Santiago y Providencia recibirán la 15ª edición del Paris Parade, evento gratuito que contempla un desfile de globos gigantes y personajes animados por el centro de la capital.

La actividad comenzará a las 11:00 horas en avenida Providencia, a la altura de Metro Salvador, y recorrerá aproximadamente tres kilómetros hasta finalizar frente al Palacio de La Moneda.

Debido a la convocatoria, las autoridades implementarán un plan de tránsito con restricciones progresivas desde la noche del sábado 28 de noviembre. Los cortes afectarán principalmente el eje Providencia-Alameda y algunas calles aledañas.

¿Qué calles estarán cortadas por el Paris Parade 2026?

Las restricciones vehiculares se aplicarán en distintas etapas. Los primeros cierres comenzarán durante la noche del sábado, mientras que el domingo se realizarán las interrupciones más extensas.

Este es el detalle de las modificaciones informadas:

Sábado 28 de noviembre

Desde las 20:00 horas: ocupación de la pista de buses de avenida Providencia al poniente, entre Huelén y Puente del Arzobispo.

ocupación de la pista de buses de avenida Providencia al poniente, entre Huelén y Puente del Arzobispo. Desde las 22:00 horas: cierre de calle Huelén al sur.

Domingo 29 de noviembre

Durante la madrugada: corte total de avenida Providencia al poniente, entre Manuel Montt y Puente del Arzobispo.

corte total de avenida Providencia al poniente, entre Manuel Montt y Puente del Arzobispo. Entre las 08:00 y las 16:30 horas aproximadamente: cierre completo del eje Providencia-Alameda en ambos sentidos, desde Manuel Montt hasta Manuel Rodríguez.

Además, se mantendrán cerradas las siguientes calles:

Zenteno, entre Alameda y Alonso Ovalle.

Lord Cochrane, entre Alameda y Padre Alonso de Ovalle.

Padre Alonso de Ovalle, entre Nataniel Cox y San Ignacio de Loyola.

¿Cuáles serán las rutas alternativas por los cortes de tránsito?

Para quienes necesiten desplazarse en automóvil por los sectores afectados, las autoridades recomendaron considerar vías alternativas durante el desarrollo del evento.

Las avenidas sugeridas para evitar los sectores con restricciones son:

Blanco Encalada.

Matta.

Bellavista.

Andrés Bello.

Cardenal Caro.

Balmaceda.

También se recomienda privilegiar el transporte público para llegar al lugar del desfile, utilizando Metro, tren y buses de Red Movilidad.

¿A qué hora comienza el Paris Parade y dónde será el recorrido?

La actividad comenzará a las 11:00 horas del domingo 29 de noviembre, en avenida Providencia, a la altura de la estación Metro Salvador.

Desde ese punto, el desfile avanzará por un recorrido de tres kilómetros hasta llegar frente al Palacio de La Moneda.

Esta será la 15ª edición del evento, que contará con 13 globos gigantes, más de 700 artistas, 36 elementos escénicos, cuatro bandas en vivo y el trineo del Viejito Pascuero.

Entre los personajes que participarán se encuentran Iron Man, Stitch, Spider-Man, Rayo McQueen, Buzz Lightyear, Winnie the Pooh, Simba, Olaf, Mike Wazowski, Sebastián, R2-D2, Ralf y Jumbito.

¿Dónde estarán los puntos de hospitalidad del Paris Parade?

Para facilitar la asistencia del público, la organización dispondrá de seis puntos de hospitalidad distribuidos en distintos sectores del recorrido.

Estos espacios estarán ubicados en:

Parque Balmaceda.

Vicuña Mackenna.

Portugal.

Santa Rosa.

Arturo Prat.

Bandera.

Los puntos contarán con baños, hidratación, bloqueador solar, primeros auxilios, espacios de reciclaje y registro para menores de edad en caso de extravío.

Desde el municipio de Santiago proyectaron una asistencia cercana al millón de personas. Ante la convocatoria, la producción recomendó llegar con anticipación, utilizar ropa cómoda, protegerse del sol y mantener siempre a la vista a niños y niñas.

Además, por primera vez, la transmisión en vivo del Paris Parade estará disponible para suscriptores de Disney+ en Chile.