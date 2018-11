La Semana Política y las incómodas figuras de Martínez y Soto que no le dan aire a La Moneda

En una nueva edición de La Semana Política, el director ejecutivo de El Mostrador, Federico Joannon, la editora Marcela Jiménez y el asesor editorial, Santiago Escobar, conversaron con el analista Tomás Duval acerca de la corrupción en las Fuerzas Armadas y los desafíos que tiene el Gobierno de Sebastián Piñera en esta materia.

La editora de El Mostrador recordó que "en dos semanas hemos visto al director general de Carabineros Hermes Soto dando explicaciones por el Comando Jungla y esta semana al comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, por el episodio de la filtración (del audio donde reconoce la venta de armas a narcos y pide defender con dientes y muelas el sistema previsional de las ramas castrenses). Mi punto es que yo creo que el Presidente Piñera está en una situación compleja, porque tiene a 2 figuras interna y externamente cuestionadas, tanto Martínez como Soto. Pero en La Moneda dicen que no hay espacio para sacarlos".

"Pero es una gran oportunidad", agregó Joannon. "Debe haber un consenso, una convicción política de que el poder civil manda al poder militar. Si alguien pueda meter mano en esto, es la derecha. El Presidente tiene una tremenda oportunidad".

Jiménez hizo hincapié en el hecho de que el general Ricardo Martínez criticara aspectos de política contingente, de modo que, según la periodista, surgen dudas respecto de qué tan subordinadas están las fuerzas.

"Sí hubo actos de deliberación que lo dejamos pasar. Pero hoy es una institución en crisis. Desde ese punto de vista, entiendo la reunión del comandante en Jefe del Ejército con sus oficiales, pero evidentemente lo que hace ese comandante, Martínez, es ser imprudente. Tomó malas decisiones", acotó Duval a su turno.

Luego Joannon se refirió al tema y fue enfático: "Es deliberación decir que iban a defender con dientes y muelas el sistema de pensiones de las FF.AA.". Frente a esto, Duval estuvo de acuerdo: "Ahí están en el límite, es preocupante", dijo.

Jiménez recordó además que el comandante en Jefe del Ejército no informó previamente al ministro de Defensa, Alberto Espina, del delito de venta de armas a narcotraficantes que ocurría en sus filas, hecho que admitió en la reunión con oficiales cuyo audio fue filtrado a la prensa.

En ese sentido, Jiménez profundizó en el tema y explicó que "más allá de la figura de Espina, que no es de liderazgo suave, yo no sé si otro personaje u otra autoridad habría podido manejar la situación de otra forma, porque creo que los ministros de Defensa nunca fueron lo suficientemente enérgicos con las Fuerzas Armadas. Me da la sensación de que Espina ve varias crisis y eso tiene que ver con la forma que ha tenido la relación cívico-militar. Esto es una herencia de lo que se ha dejado de hacer en más de 2 décadas", recalcó.

En respuesta, Duval afirmó que, a su juicio, "no ha habido política de Defensa, que se pueda traspasar de Gobierno a Gobierno y que sea una línea conductora", a lo que Joannon agregó: "Eso es una decisión política", dijo.

"Carabineros tiene síntomas de corrupción, de deterioro, eso solo tiene salida con intervención del poder civil, de modo que no basta con sacar generales, porque el que viene abajo tiene las mismas malas práctica. ¿El Ejército está en una situación similar?", preguntó Joannon.

"Todavía no está en ese nivel, pero la situación es preocupante", respondió Duval.

Por su parte, Santiago Escobar propuso instalar tres tipos de auditorías "para poner orden a esto que está confuso" y recalcó que el Estado debe "pensar la política militar, porque requiere apuntar a un Ejército más pequeño, más móviles, con mayor precisión, y eso significa que se acaben los comandantes en jefe del Ejército".

"Las auditorías del Ejército no pueden ser internas, deben ser externas, porque de otra forma no funcionan", manifestó Escobar.