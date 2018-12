Derecha dura reprueba en redes la gestión de Hermes Soto en la Dirección General de Carabineros

La imagen del general director de Carabineros, Hermes Soto, se ha visto bastante golpeada por el crimen del comunero mapuche, Camilo Catrillanca, a manos del Comando Jungla, y la seguidilla de mentiras y desaciertos de la institución en este caso. Junto al ministro del Interior, Andrés Chadwick, Soto se perfila como el principal responsable por este hecho.

El rechazo al jefe policial alcanza un 89%, revela un estudio del Observatorio de Política y Redes Sociales de la Universidad Central, organismo que analizó la conversación digital en Twitter entre el 2 y el 10 de diciembre. Las críticas en su contra no cesan, pero curiosamente éstas provienen de sectores de la extrema derecha.

En concreto, lo que concluye el estudio es que "el rechazo al director de Carabineros se divide en dos ejes. Hay quienes señalan que la institución está siendo perjudicada por Soto y el ministro del Interior Andrés Chadwick, quienes 'no tienen el coraje de defender a los cuatro carabineros imputados por la muerte de Catrillanca'".

La lectura que el director del Observatorio de Políticas y Redes Sociales de la Universidad Central, Nicolás Freire, da a estos datos es que "el tema Catrillanca finalmente terminó movilizando a los sectores más conservadores que se identifican con la dictadura de Pinochet y que se identifican incluso con los privilegios que tienen militares y Carabineros, y que en Twitter se evidencia con mayor peso".

"Ellos tienen mucho peso en Twitter, es una comunidad muy asidua, que frecuenta muy asiduamente Twitter y pone contenido, y en ese sentido, ahora se está desplegando la crítica en contra de Hermes Soto, justamente lo que se le critica es eso, cómo Hermes Soto ha debido ceder frente a lo que ellos llaman la opinión pública, el manejo comunicacional del caso", explica el cientista político de la Universidad Central a El Mostrador.

Freire agregó que, en este caso en particular, no se logró identificar a un influenciador en particular. No obstante, insistió en que "ese empeoramiento de imagen pareciera ser, curiosamente, que se está dando más bien por sectores de la extrema derecha chilena o sectores conservadores o ultraconservadores, y no en otros sectores políticos como puede ser la izquierda, que finalmente lo que están haciendo es de alguna manera defender al mismo Hermes Soto. Lo que ellos infieren, y aquí estoy comentando más bien las declaraciones que han tenido algunos, es más bien que hay una pelea interna dentro de Carabineros, y que Hermes Soto corre con la ventaja de haberse propuesto como parte de la solución, y no parte del problema, pero que de alguna manera, algunos lo quieren bajar. Así lo han dicho, por ejemplo, el senador Felipe Harboe, el diputado Marcelo Díaz. Así lo han dicho varios en ese sentido, dejando ver que esto pudiera darse al interior de Carabineros".

Otro eje que señala el estudio de la Universidad Central, es la duda sobre la veracidad en la explicación de los videos del ex sargento Carlos Alarcón, quien desde su prisión preventiva grabó un registro donde acusa que lo "obligaron a mentir" en la investigación.

El pasado de Hermes

Otro de los aspectos de la conversación digital que influyó negativamente en la imagen de Hermes Soto, es la discusión sobre su pasado, y varios tuiteros incluso lo tildaron de "proxeneta", recordando un hecho conocido en marzo -cuando recién asumió la dirección general de Carabineros- que señala que en los '80 actuó como "regente" de un prostíbulo en el que brindaba protección a las trabajadoras a cambio de servicios sexuales gratuitos.

Este hecho volvió a cobrar vigencia nuevamente en la conversación digital, lo que según Freire, se explica a que se trata de "aspectos que poco tienen que ver con el caso en específico, pero tratan de ensuciar la conversación de modo de deteriorar la imagen del director de Carabineros".

El "escudo humano" de Chadwick

En contraparte, el general director de Carabineros contó con un respaldo de 11% en la conversación digital. "Los cibernautas alineados con Hermes Soto acusan que se trata de un 'uso mediático de la muerte de Catrillanca' para desprestigiar a él y a la institución. También cuestionan que antes no hayan sido criticados los generales de Carabineros cuando era dado muerto un comunero mapuche. Por otro lado, especulan que Soto sería un 'escudo humano' de Chadwick que al renunciar, libraría a este último de responsabilidad política, así como concluyen que Chadwick es el real responsable del encubrimiento y desaparición de evidencias".