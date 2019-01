Mientras la DC evita amarrarse con la acusación constitucional a Chadwick, la derecha sale en bloque a defender al ministro

La puesta en escena del ministro del Interior, Andrés Chadwick, escoltado por un fuerte contingente de parlamentarios de Chile Vamos en el Congreso, buscó dar una señal de unidad en el oficialismo en el momento de debilidad máxima del jefe de gabinete a la luz de los nuevos antecedentes del caso Catrillanca.

Enfático, el cuestionado secretario de Estado restó validez a la acusación constitucional que prepara la oposición, intentó meter una cuña en sus adversarios políticos al agradecer a la Democracia Cristiana (que todavía no decide si se sumará al recurso), y refutó tajantemente dar un paso al costado. “No he pensado en renunciar”, dijo.

En el Gobierno salieron con todo a defender a la mano derecha de Piñera. “No hay causales constitucionales ni legales ni en los hechos que ameriten una acusación constitucional”, dijo la vocera de Gobierno Cecilia Pérez, ratificando la misma versión que dio antes el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno.

Pero el oficialismo no se quedó con la pública demostración entregada a Chadwick en el Legislativo. En redes sociales, las muestras de respaldo se multiplicaron, en dos focos: primero, desvirtuando los dichos del general Mauro Victtoriano señalando que Chadwick siempre supo que no hubo enfrentamiento el día de la muerte de Catrillanca; y en segundo lugar, cuestionando lo que interpretan como un "aprovechamiento político" de la oposición por sus llamados a la renuncia y la amenaza de la acusación constitucional.

“Ministro @andreschadwickp actuó siempre con responsabilidad y transparencia. Aprovechamiento político de algunos parlamentarios es inaceptable. Acusación Constitucional carece de fundamentos”, escribió en Twitter el senador RN Andrés Allamand, ex colega de Chadwick en el gabinete del Gobierno de Piñera I.

Para diputados “liberales” como Arturo Longton, en este escenario se configura una “manipulación interesada, que buscar tergiversar la verdad” de parte de la oposición. “El Ministerio del Interior siempre ha estado en el lado de la verdad, hasta sus últimas consecuencias. Bien Ministro @andreschadwickp, la verdad cueste lo que cueste”, fue su arenga en Twitter.

La ex RN y ex Amplitud Karla Rubilar se cuadró con las muestras de cariño hacia el ministro. Y con una foto donde aparecen juntos, también compartió un mensaje en la red social: “Si hay un servidor público c/la capacidad/liderazgo/templanza para guiar modernización q requiere @Carabdechile, ese es el Min @andreschadwickp. Basta d acusaciones sin sentido q solo entorpecen esta misión! Lo q está en juego es demasiado importante, sentido republicano x favor!”, escribió.

Asimismo, la bancada de diputados de Renovación Nacional además se vio obligada a emitir un comunicado, y acusó a la oposición de un “orquestado cuestionamiento” llevado a cabo con “ligereza e irresponsabilidad”. Además, el lote parlamentario cuestionó públicamente a uno de sus diputados (Andrés Celis) quien fustigó en público las explicaciones del ministro y habló de un cambio de gabinete. Las catalogaron de “desafortunadas y aisladas” y que además “carecen de la mínima seriedad e información”, dejándolo aislado en su crítica.

En qué está la DC

Un punto que marcó la jornada fue que en varios pasajes de su intervención, no pasaron desapercibidas las muestras de agradecimiento de Andrés Chadwick hacia la bancada de diputados de la Democracia Cristiana (DC).

A diferencia de sus ex socios de la ex Nueva Mayoría, el lote falangista se tomó con cautela la amenaza de una acusación constitucional. Pero Chadwick dio por hecho que la DC se restaría de esta acción: “mi reconocimiento y agradecimiento a la bancada de diputados de la Democracia Cristiana. Se ha tomado la decisión de no apoyar una acusación constitucional que no tiene fundamento (…) en ese sentido, creo que actúan en forma muy republicana y con un sentido democrático e institucional que quiero destacar".

Pero en la DC no son tan enfáticos y si bien no se cuadran de plano con la presentación de la acusación constitucional, aseguran que aún lo están “analizando”. La posición de la Falange es clave, porque la falta de unidad en la oposición hace correr el riesgo de que la acusación fracase, y de ahí los llamados de algunos parlamentarios de otros partidos, como el RD Miguel Crispi, de “si no hay compromiso para hacer una acusación constitucional que llegue hasta el final, no estamos disponibles”.

En este escenario, el jefe de bancada DC, Matías Walker, planteó que “la acusación constitucional la vamos a juzgar en su mérito cuando se presente, esta es una atribución exclusiva de los diputados. La vamos a juzgar y calificar de acuerdo a las causales establecidas. Nosotros no hemos descartado apoyarla; pero hoy el que tiene la palabra es el Presidente de la República y es él quien tiene que evaluar si su permanencia contribuye a la paz social en la Araucanía y en el país”,

De todos modos, Walker señaló que en esta coyuntura, “lo mejor para el país es que el Ministro del Interior renuncie a su cargo”.