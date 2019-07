Senadora Isabel Allende en horas clave del PS: reitera respaldo a Elizalde y califica de "caritura" vinculación del partido con el narcotráfico

Con algo de retraso, en unos minutos más, la sede del Congreso Nacional en Santiago será el escenario del Comité Central del Partido Socialista, donde se debatirá para elegir a la nueva directiva que liderará la colectividad hasta 2021.

La tensión aún no aflora y a la espera de la totalidad de los delegados se ve un ambiente bastante distendido. Inusual sobre todo luego de las polémicas elecciones internas y las diferencias entre las listas lideradas por Álvaro Elizalde y Maya Fernández.

Recordemos que el PS no atraviesa su mejor momento. El clientelismo y las narcorredes que contaminaron el padrón electoral, sumado al conflicto que se desató tras las internas del 26 de mayo y las dudas fundadas ante las irregularidades del proceso, tienen a esta colectividad en la peor crisis de sus últimos 30 años, con una dirigencia que todo el tiempo ha tratado de tapar el sol con un dedo.

Frente a esto, en entrevista con El Mercurio, la senadora socialista Isabel Allende se refirió a la crisis y calificó el tema de las narcorredes como una "caricatura". Además, reiteró su respaldo a la reelección del actual timonel, Álvaro Elizalde y cuestionó a la lista de Maya Fernández, afirmando que la solución a la crisis pasa por que dejen atrás sus “posturas fratricidas” y se abran a dialogar.

"Ha habido una caricatura dramática respecto del PS. En 2017 se expulsó al alcalde Miguel Ángel Aguilera y siete militantes. En este nuevo reportaje aparecieron algunos de ellos merodeando el local de votación, lo que es difícil de controlar. Pero el Servel fiscalizó la votación y no hizo objeciones. Aun así, atendiendo a lo que provocó el reportaje, para generar mayor unidad, se anuló la votación en San Ramón. Pero de ahí a concluir que es un partido ligado al narcotráfico… eso excede los límites de lo razonable", dijo Allende al matutino.

Si bien sus palabras subestiman de alguna forma el conflicto, asegura que "nadie está minimizando nada". "Nadie puede no estar consciente de la crisis del partido y de lo que necesitamos trabajar para sacarlo adelante. Sí, se dañó la credibilidad del PS, pero no es irreparable. Y más evidente es el daño que han hecho algunos con estas acusaciones infundadas", añadió.

En esa misma línea, aprovechó para golpear a la lista de Maya Fernández, "No entiendo la conducta de la disidencia: compiten, tienen un resultado que no esperaban, el contundente triunfo de la otra lista, y empiezan a realizar todas estas impugnaciones. Es incoherente, si hubo problemas, los vamos a resolver. ¿Cómo? No a través de denuncias en los matinales, sino que trabajando internamente", sostuvo.

"La lista de Álvaro obtuvo una amplia mayoría. Yo encabecé su lista de mujeres, y estoy de acuerdo con que lidere el partido. No comprendo a una lista que compite y luego quiere poner un veto. Deben aceptar las reglas", dijo reiterando su apoyo a la lista del actual timonel que se juega la reelección.

Consultada por la postura de la disidencia, que anunció que no va a integrar la directiva, a pesar de que le corresponden dos cupos, Allende respondió en tono más golpeado. "¡Es que lo que tienen que hacer es integrarse! Sería muy lamentable que se restaran. ¿Cómo quieren, si no, ayudar a que el partido salga adelante?", se pregunta.

"La elección terminó, la nueva mesa tendrá estos nuevos instrumentos, porque todos tenemos coincidencias en que se requiere un nuevo padrón y la premilitancia, en la comisión política habrá espacio para dialogar y con eso se podrá trabajar en conjunto para mejorar el partido. Eso se llama coherencia, pero otros, en vez de eso, optan por destruir el partido. No se entiende, salvo que a lo mejor algunos quieran irse del partido. Hay que dejar de lado estas posturas fratricidas, constituir rápidamente la nueva dirección, con representación de la mayoría y minoría. Si somos de verdad socialistas, no podemos sino trabajar por la unidad y salir adelante; si no, significa que no nos importa el PS y que es más bien un escenario personal para aprovechar la tribuna", respondió.

Finalmente, Allende se mostró preocupada por la fuga de militantes tras el comité. "Me resultaría doloroso. Nuestro himno dice 'jamás desertar', pero algunos ya lo han hecho", comentó en referencia a la renuncia del dirigente histórico Óscar Guillermo Garretón.