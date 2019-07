TC pone fecha para revisar recurso de Oviedo por investigación en su contra y Aróstica vuelve a descartar vínculos con el Ejército

La investigación que lleva a cabo la ministra en visita Romy Rutherord se encuentra en una especie de limbo, esto porque la indagatoria en contra del excomandante en jefe del Ejército Humberto Oviedo, en el marco del fraude en el Ejército por la malversación de caudales públicos por $4.586 millones y el mal uso de gastos reservados, se encuentra suspendida por decisión de la mayoría de los ministros de la Primera Sala del Tribunal Constitucional (TC).

Cabe mencionar que el organismo presidido por Iván Aróstica aclaró que la suspensión de la investigación sobre Oviedo solo pesa sobre él y no abarca a otros uniformados involucrados en el caso de fraude en el Ejército.

Pero ahora el limbo podría quedar atrás ya que, según consigna El Mercurio, el viernes 2 de agosto será la fecha en la que deberán estar presentes los diez ministros que integran el TC para escuchar los alegatos y fallar sobre algunos de los requerimientos de inaplicabilidad que están pendientes; entre ellos, el interpuesto por el propio Oviedo.

Ese día sesionarán extraordinariamente debido a que durante la semana tendrán diversas actividades por la visita de ministros del TC de España.

La demora y las críticas a Aróstica

La suspensión de la investigación supuso varias críticas para el presidente del organismo, sobre todo por la tardanza en poner en tabla la causa del ex comandante en jefe del Ejército para ser revisada por el Pleno del TC y por sus nexos con el Ejército.

Frente a esto, Aróstica reiteró al matutino que, contrariamente a lo que dicen, "no conozco a Oviedo y a ninguno de estos caballeros. El tribunal tiene que funcionar con cierto ritmo y cierta parsimonia, y cierta forma de ser, que también ayudan”.

Consultado por si el apuro se debe a que Oviedo se encuentra en prisión preventiva desde el 25 de junio, Aróstica dice que ese es uno de los criterios para darle prioridad. "Además esa semana vamos a trabajar el lunes (en sala) y viernes (Pleno), porque estaremos preocupados de la visita de los ministros españoles, que es muy importante", añadió.

No se trata de culpable o inocente

Aróstica explicó en qué consistirá la resolución que adopten los diez ministros en el caso el próximo 2 de agosto. "El TC no va a resolver sobre la inocencia o culpabilidad, no se va a pronunciar sobre esos hechos, no tiene nada que ver con eso, sino que con si se ventila en secreto o se ventila públicamente este juicio”, aclaró.

El presidente del TC dijo que en caso de acogerse la inaplicabilidad, no solo se le dará acceso a Rutherford al sumario, además el juicio "se hace público para todo el mundo".

“El hacer público el tema no se reduce a darle solo conocimiento del sumario al abogado, sino que este juicio se tiene que tramitar públicamente, si toda la ciudadanía está interesada. Puede que el criterio de algunos ministros sea que toda la ciudadanía tiene derecho a saber todo lo que está pasando”, concluyó Aróstica.